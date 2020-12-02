在上个世纪，谷德昭可以说是比较著名的喜剧演员，可是二十世纪之后，谷德昭似乎更有意转向幕后，不管是编剧还是导演，他做的都非常好，业内人士提到谷德昭这个名字也是赞不绝口。

近日，许久未公开露面的谷德昭出席了某选秀节目，并在里面担任评委一职，这对很多新人而言，自然是开心的，有这样的业界前辈为自己把关，无论如何，于他们都有一定的帮助。

节目中，谷德昭还是继续发挥自己的喜剧本色，他点到即止的点评也是让很多选手颇为信服。不少眼尖的网友看了节目后，都纷纷称赞谷德昭的语言艺术。

这次现身，谷德昭明显比之前瘦了不少，部分观众更是久久没有认出他。对于自己身材的变化，谷德昭也是第一时间做出了解释，声称自己并不是像之前传闻的那样，因为疾病缠身而消瘦，只是近段时间跟足营养师的餐单，所以才能够瘦身成功。

提到谷德昭，就不得不提周星驰，两人可以说是黄金拍档了，戏外，他们更是好朋友。犹记得初次和周星驰见面，谷德昭表示是在拍《家有喜事》的时候，那时候自己刚入行，碰到周星驰时，对方竟然直接称呼自己为“那个谁”，这一度让谷德昭很生气，认为周星驰是个没有礼貌的人。

但是后来和周星驰合作次数越多，谷德昭就越发现对方是个不合群的人，不过他的才气却毋庸置疑。也是出于欣赏周星驰，谷德昭才会和他越走越近。即使后来逐渐抛开演员的身份，谷德昭还是时常和周星驰在一起闲话家常，想来两人的友谊就是这样建立起来的。

事业上算是顺风顺水的谷德昭其实个人生活是比较悲惨的。早些年，他的母亲因情绪问题跳楼身亡，不久后，他的侄子也因为思念祖母而选择轻生，并且是在同一个事发地点，消息传出后，也是让网友唏嘘不已。而谷德昭也是从那时候开始出现了轻度的情绪问题，所幸的是，有女友林子萱陪伴在侧，后来才慢慢走出阴霾。

谷德昭其实也算是个一百分的男友，女友林子萱之前患有严重的病，同时还出现荷尔蒙失调问题，导致身形一度变得很难看，可这期间谷德昭并没有嫌弃过对方，反而和她16年一起熬了过来，由此看来，两人的感情真的很稳定。

不过两人的关系似乎没有更进一步的打算，因为他们早就有了不婚不育的共识，所以现在这种状态对于他们而言，也许是最开心的。最后，也祝愿他们能够一直这样幸福下去。



