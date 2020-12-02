古装剧《大秦赋》刚开播收视率就破1了，很多网友觉得这部剧值得追。大秦系列剧，比如《大秦帝国之崛起》、《大秦帝国之纵横》，都获赞是良心剧。一些网友评论说早就盼着《大秦赋》开播了。《大秦赋》开播就引发收视热潮，这部剧六大精彩看点不容错过。

看点1：场面恢宏

《大秦赋》开场就是大场面，战争的场面很恢宏，给观众带来视觉上的震撼。这样宏大的战斗场面说明剧组在特效方面是很用心的，舍得花心思，舍得投入。看这样宏大的场面，不输电影大片呢。

看点2：实力派演员云集

张鲁一在《大秦赋》中饰演男主角嬴政，段奕宏在这部剧中饰演吕不韦，辛柏青饰演嬴子楚，邬君梅饰演华阳夫人。国家演员尤勇智在《大秦赋》中演王翦。看实力派演员们飙戏，那种感觉真好，引入入戏。

看点3：服化道高度还原历史

《大秦赋》剧组在服化道方面也是相当用心，从士兵的武器，到战车，再到服饰，都很有年代感。据报道，为了高度还原历史，剧组方面针对不同的人物角色做了上万套服装，其中光男主角一人的服饰就多达八十几套了。

看点4：情节跌宕起伏

《大秦赋》开篇用两条线索来推动情节发展，相较于一些剧被吐槽拖沓注水，这部剧却是剧情紧凑，情节跌宕起伏，贴合历史。随着剧情的推进，这部剧会愈加好看。人物之间矛盾也会慢慢浮现。

看点5、台词精炼

《大秦赋》真的是一部制作精良的古装剧，开篇独白是张鲁一的原声配音。《大秦赋》的台词精炼严谨，这部剧从画面到配音都给人感觉很有质感，让观众觉得值得看。《大秦赋》有望成为年底爆款古装剧。

看点6：朱珠饰演赵姬

宁静、宋佳、吴谨言等女星都演过赵姬，这次在《大秦赋》中出演赵姬的是女星朱珠。朱珠在《精英律师》中演的角色很讨喜，但对于她演赵姬，网友们评价不一。有网友吐槽朱珠的长相比较偏现代，不太适合演古装剧，也有网友觉得朱珠演的赵姬很美。



