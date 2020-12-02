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虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

(2020-12-02 10:17:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今很多明星似乎都有人设，一些年轻明星还被曝喜欢立富二代人设。一些粉丝也喜欢说“我家爱豆有钱还努力”这样的话。但是人设也有翻车的时候。周震南的爸妈就曾被扒是老赖，黄明昊的妈妈被限制消费的事情也曾引发热议。

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

近日，又一位女星的妈妈被限制消费了，这位星妈就是虞书欣的妈妈刘美金。看过《青春有你2》的网友都知道，虞书欣可是一位白富美。虞书欣在《青春有你2》开场时拎的包价格就超20万。虞书欣的衣服也基本都是牌子货。

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣还被曝曾和王思聪一起玩密室逃脱呢。虞书欣在电视剧《下一站是幸福》中演的白富美也获赞是本色出演。这次她妈妈被曝被限制消费了，网友们也都在热议此事。虞书欣妈妈被曝欠200万不还，一些网友觉得虞书欣的富二代人设也翻车了。

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣曾被曝名下有几家公司，她爸爸被曝是做矿业生意的，她妈妈却为何欠200万不还？应该不是还不起吧？虞书欣那么红，按理说她也能在挣到这点钱吧。面对大家关切，虞书欣工作室方面两次发文回应此事。

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣工作室方面表示这是两家公司间的经济纠纷，涉及到合同欺诈，虞书欣妈妈被没有转移公司资产，已经报警了，静等调查处理。周震南爸妈被扒是老赖后，周震南的形象受到了影响。虞书欣的粉丝也担心家事会影响自家爱豆的星途。

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣妈妈被限制消费成老赖？工作室发声明澄清，却被网友挑错

虞书欣工作室方面发文澄清情况，处理事件的速度还是有的，但是有网友吐槽说工作室发的律师声明中存在错误之处，当事人的名字都写错了，这样的声明没有权威性。很多网友也都在关注事情的后续发展。你觉得虞书欣的富二代人设坍塌了吗？

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