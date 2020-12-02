有句话是这样说的“喜欢一个人不需要理由，不喜欢一个人可以有成千上万个理由”。爱情似乎就是这么不讲道理。娱乐圈中有些貌美的女星都还曾被劈腿。有的明星因行程忙分手，有的明星则被曝因婆媳不合离婚。下面我们来揭秘娱乐圈八大明星离婚分手原因，看看哪个最奇葩？

1、张可昀：男方的祖母不喜欢她，托梦要求分手

张可昀不是很红的艺人，大众多是在综艺节目中看到她。张可昀性格开朗，被称为小甜甜，但她其实却有悲惨的童年，父母对她是生而不养。近日，张可昀在节目上自曝说她曾被分手，理由是男方的祖母不喜欢她，托梦要求分手。

2、郑爽：觉得自卑，配不上对方

郑爽是人如其名，性子爽快。当年郑爽单方面宣布和张翰分手，她还大方承认整容了。郑爽表示她觉得自卑，配不上张翰。郑爽那么好看，怎么还对自己的相貌不自信呢？很多网友觉得她和张翰这对真的很可惜。

3、Makiyo：觉得对方爱哭，不像男子汉

Makiyo曾经发展得挺好的，很多网友觉得她自己把一手好牌打烂了。Makiyo还未婚，她曾和欧弟交往过。据报道，她曾自曝说觉得欧弟爱哭，不像男子汉，所以才会和他分手的。

4、汪峰：觉得女方贪玩，不适合当贤妻良母

汪峰如今儿女双全，过得挺幸福的。近日，他和前任葛荟婕生的女儿小苹果凭借侧颜上了热搜，星二代小苹果已经15岁了。汪峰曾表示他和葛荟婕分手的原因是女方贪玩，不适合当贤妻良母。

5、任豪：男方选秀出道后热度暴涨，压力太大

任豪是通过参加选秀成名的，他是男团“R1SE”的成员。任豪和赵温柔2016年在一起，2020年分手，分手原因是任豪2019年参加选秀出道后热度暴涨，经纪公司的压力以及周边的一切声音压垮了两人最后的防线。赵温柔表示不后悔这段恋情，任豪则写了一篇关于大海和月亮的小作文。许多网友吐槽说怎么又扯上大海了，大海做错了什么？

6、吴奇隆：两人结婚五年睡在一起不到五次

吴奇隆二婚娶了刘诗诗后过得很幸福，如今他有娇妻，有儿子，堪称人生赢家了。吴奇隆的前妻马雅舒过得也不错。据报道，当年吴奇隆曾自曝说两人结婚五年睡在一起不到五次，网友们觉得两人夫妻生活不协调。

7、李连杰：两人之间的感情是亲情而不是爱情

知名功夫演员李连杰一婚娶的是师姐黄秋燕，黄秋燕为他生有两个女儿，但他却爱上了性感女神利智。李连杰说黄秋燕对他有恩，但两人之间的感情是亲情而不是爱情。后来李连杰如愿娶了利智。

8、乐嘉：女方父亲觉得他太过能说会道，不太靠谱

乐嘉曾是孟非的搭档，如今他被曝多是接商演了。乐嘉曾自曝说他和前女友曾谈恋爱到见家长的地步，但见了家长后，女方父亲觉得他太过能说会道，不太靠谱，然后不同意女儿跟他在一起了。



