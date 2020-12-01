加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,839,925
  • 关注人气：209,283
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

(2020-12-01 12:25:33)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

转眼11月成为了过去，12月来了。2020年的电视剧市场有热剧，也有雷剧。12月将有多部电视剧跟观众见面，追剧人又有新剧可以看了。下面我们来盘点2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

1、《大秦赋》

《大秦赋》定档12月1日，许多网友评论说光看剧照就觉得这部剧是值得一看的好剧。珠玉在前，大秦系列剧的口碑还是不错的。张鲁一、段奕宏、辛柏青、邬君梅等实力派演员都有参演这部古装剧。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

2、《有翡》

《有翡》还没正式定档，这部剧也有可能会在12月播出。这部剧可是赵丽颖产后复出拍的第一部剧，当红男星王一博则在这部剧中演男主角。赵丽颖和王一博都是当红明星，这部剧自然不缺关注度。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

3、《流金岁月》

刘诗诗产后复出拍的第一部剧是《亲爱的自己》，虽然这部剧被吐槽不如《三十而已》那么精彩，但是刘诗诗依然是很多网友眼中的女神。刘诗诗主演的《流金岁月》也有可能在12月播出，气质美女倪妮也有参演这部剧。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

4、《亲爱的戎装》

近段时间以来，李沁几次凭借新剧《狼殿下》上热搜，你喜欢她和王大陆的cp组合吗？《亲爱的戎装》是一部现代军旅剧，李沁和黄景瑜这两位明星穿上军装看上去都很飒呢，从剧照看，两人蛮有cp感的。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

5、《阳光之下》

看过《掌中之物》原著小说的网友都知道这部小说中有很多暗黑系的情节。据报道，电视剧《掌中之物》改名为《阳光之下》，预计将在水果台播出。许多网友觉得这个新的剧名有的讽刺意味。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

6、《灵域》

武侠剧《灵域》是根据小说改编拍摄而成的，这部剧的男女主角是范丞丞和程潇。范丞丞和程潇的颜值都很高，且不说两人演技如何，俊男靓女的组合已经吸引了很多网友和粉丝的目光。这部古装剧也有可能会在12月播出。

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

7、《小风暴之时间的玫瑰》

前段时间，乔欣和胡一天曾上热搜，两人合演了《小风暴之时间的玫瑰》。胡一天给人感觉干净帅气，乔欣甜美温婉，两人首次在电视剧中组cp，你期待看到他们合演的新剧开播吗？

2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

8、《司藤》

《司藤》是一部悬爱剧，张彬彬和景甜在这部奇幻剧中分别饰演男女主角。这部奇幻剧也是根据小说改编拍摄的，从曝光的剧照来看，景甜真的很美。据报道，这部剧是大女主的设定。

我的更多文章：
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
二手散装饲料运输车多少钱？_2020年散装饲料运输车最新报价
二手散装饲料运输车多少钱？_2020年散装饲料运输车最新报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议
    后一篇 >又一位32岁女星宣布结婚！曾遭前男友背叛，如今嫁给金融才俊很幸福
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有