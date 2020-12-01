转眼11月成为了过去，12月来了。2020年的电视剧市场有热剧，也有雷剧。12月将有多部电视剧跟观众见面，追剧人又有新剧可以看了。下面我们来盘点2020年12月即将热播的八部电视剧，你最期待哪部？

1、《大秦赋》

《大秦赋》定档12月1日，许多网友评论说光看剧照就觉得这部剧是值得一看的好剧。珠玉在前，大秦系列剧的口碑还是不错的。张鲁一、段奕宏、辛柏青、邬君梅等实力派演员都有参演这部古装剧。

2、《有翡》

《有翡》还没正式定档，这部剧也有可能会在12月播出。这部剧可是赵丽颖产后复出拍的第一部剧，当红男星王一博则在这部剧中演男主角。赵丽颖和王一博都是当红明星，这部剧自然不缺关注度。

3、《流金岁月》

刘诗诗产后复出拍的第一部剧是《亲爱的自己》，虽然这部剧被吐槽不如《三十而已》那么精彩，但是刘诗诗依然是很多网友眼中的女神。刘诗诗主演的《流金岁月》也有可能在12月播出，气质美女倪妮也有参演这部剧。

4、《亲爱的戎装》

近段时间以来，李沁几次凭借新剧《狼殿下》上热搜，你喜欢她和王大陆的cp组合吗？《亲爱的戎装》是一部现代军旅剧，李沁和黄景瑜这两位明星穿上军装看上去都很飒呢，从剧照看，两人蛮有cp感的。

5、《阳光之下》

看过《掌中之物》原著小说的网友都知道这部小说中有很多暗黑系的情节。据报道，电视剧《掌中之物》改名为《阳光之下》，预计将在水果台播出。许多网友觉得这个新的剧名有的讽刺意味。

6、《灵域》

武侠剧《灵域》是根据小说改编拍摄而成的，这部剧的男女主角是范丞丞和程潇。范丞丞和程潇的颜值都很高，且不说两人演技如何，俊男靓女的组合已经吸引了很多网友和粉丝的目光。这部古装剧也有可能会在12月播出。

7、《小风暴之时间的玫瑰》

前段时间，乔欣和胡一天曾上热搜，两人合演了《小风暴之时间的玫瑰》。胡一天给人感觉干净帅气，乔欣甜美温婉，两人首次在电视剧中组cp，你期待看到他们合演的新剧开播吗？

8、《司藤》

《司藤》是一部悬爱剧，张彬彬和景甜在这部奇幻剧中分别饰演男女主角。这部奇幻剧也是根据小说改编拍摄的，从曝光的剧照来看，景甜真的很美。据报道，这部剧是大女主的设定。