最近，有香港媒体曝出TVB小花旦岑杏贤于上个月29号与圈外男友登记结婚，好闺蜜朱千雪、张嘉儿等出席了婚礼。参加婚礼的人员都是双方的家人及好友，办的非常低调，完全没有对外公开。

而就在岑杏贤结婚前5天，他的前男友袁伟豪才刚刚举行完婚礼。两个人举办婚礼的时间挨这么近，难免会让人想到两个人在暗暗较劲。

岑杏贤从小就出生在一个富裕的家庭里，从小就是一名学霸，甚至还考上了名牌大学取得了硕士的学位。她在2012年时参加了港姐选美比赛，凭借颜值打败了所有的参赛者，拿到了最上镜小姐奖。这之后，她开始在各种TVB剧中客串，都是一些无不足道的小角色。

出道后次年就与袁伟豪开始交往，两个人因为郎才女貌，所以被很多人看好。但2016年时，两个人突然宣布分手，原因是男方劈腿他人，还称在袁伟豪那里得不到安全感。劈腿后，两个人的互动就少了很多，岑杏贤也单身了很久，直到今年年初才传出了新恋情。

得知岑杏贤新恋情后，袁伟豪在接受媒体采访时还大方送上了祝福。袁伟豪本身的家境并不富有，所以他和张宝儿在一起后，让对方的家人给了花了2000万付房子的首付。相比之下，岑杏贤找的老公就富有很多，他比岑杏贤大3岁，从事金融投资工作，住在香港的豪宅区。袁伟豪还曾因为岑杏贤老公的背景，暗暗讽刺过她。

这一次，两个人的婚礼时间也挨的那么近，想要不让人多想都难。加上袁伟豪的老婆张宝儿与岑杏贤的生日只差了一天，每年张宝儿生日都会办的非常盛大，老公袁伟豪也会陪伴左右。