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她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

(2020-12-01 10:39:52)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，直播圈关于明星和网红翻车的事件层出不穷，最引起争议和轰动的当属辛巴的燕窝事件了。他在直播间买的燕窝被职业打假人曝出是糖水，在宣传上一味夸大，导致不少消费者上当。辛巴也因此出面道歉，并作出了高达6000万的赔偿。但其实直播卖燕窝的并非辛巴一人，有的在卖货时，用的宣传词更是夸张。 

她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

金铭在自己的直播间卖燕窝时，称其是国内最大的燕窝生产商，原料就是从马来西亚进口的。燕窝含量高达99.99%，一碗有高达2克的干燕窝等。金铭把此款燕窝产品的原料和功能吹嘘得非常神奇，这种夸大的宣传让不少消费者表示太过于虚假。

她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

但因为金铭的直播间人气远不如辛巴，所以她售卖燕窝时的虚假宣传没有引起太多的关注。说起金铭，不少人可能会用童星去称呼她。她9岁的时候因为出演《婉君》，一出道就爆红，之后出演了不少电视剧。

她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

她在考大学的时候，并没有和其他明星一样报考艺术类院校，而是选择了北大，19岁就进入北大求学。在求学期间开始渐渐淡出观众的视野，因为曝光度不足，金铭大学毕业之后依旧在娱乐圈工作，但名气远不如之前，接到的剧本也是少之又少。

她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

如今40岁还是单身一人，因为演艺圈对于她整个年龄的女星来说比较残酷，加上金铭除了一个童星的身份，这几年没有代表作产出。随着直播带货的兴起，她靠着仅有的一些知名度加入大军中，现在的她基本的工作都集中在直播卖货这一块了。

她9岁出道，19岁考上北大成学霸，如今40岁却因直播卖燕窝惹争议

直播卖货没有错，但如果一味的为了刺激消费者的购买欲望，就夸大对产品的宣传用词。这种行为就属于欺骗消费者了，希望更多的主播，不论是明星还是网红，都能够对消费者负起责任来，认真选品。


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