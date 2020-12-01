近日，第35届大众电影百花奖提名名单里，出现了2位小演员的名字：7岁的张熙然和10岁的韩昊霖。相信喜欢看影视剧的朋友们都有这样一种感觉，目前推出的影视剧的质量越来越高，更能够让观众感受到剧中演员对于角色的理解和刻画。除了一些比较知名的老戏骨之外，现在还有一些小童星演员开始慢慢活跃在荧幕前，为观众带来他们的别样演绎。下面我们一起来盘点2020年演技获赞的八大当红童星，你最喜欢谁？

1、韩昊霖

大家还记得张若昀主演的《庆余年》这部剧吗？除了一众演员的倾情演绎之外，其中范闲的童年饰演者，给人一种少年老成的感觉，演技十分精湛，他就是韩昊霖。虽然他只是一个11岁的小男孩，但是他在《我和我的祖国》、《夺冠》和《庆余年》中的出彩表现，都证明了他就是天生戏骨！

2、张熙然

接下来提到的这个小演员依旧是未来可期，年仅7岁就获得了金鸡奖的提名，这也是金鸡奖历史上年龄最小的提名演员，足以见张熙然小小的身体藏着大大的潜力。《误杀》中安安一角懵懂又好奇，但是又显得那样的从容不迫。如此多元化的可塑性，相信跟她文艺家庭的成长背景有关。

3、王圣迪

“带你去爬山”随着电视剧《隐秘的角落》的热播，这个梗一直在网络上十分火热。其中三个小孩子的出演特别吸引人，尤其是其中饰演普普一角的王圣迪，坚毅的眼神里都是戏。而且王圣迪还和Angelababy合作了《摩天大楼》，受到了观众的广泛关注和喜爱。

4、陶奕希

同样是小童星演员出身，陶奕希走的演艺道路却更加不同。小戏骨系列的《新白娘子传奇》一颦一笑皆为经典，刻画出青城山下白素贞一角色的仙气飘飘。后来又出演了小戏骨系列的貂蝉一角，陶奕希为此专门练了形体课，最终呈现的效果也足以看到她的认真和努力。

5、荣梓杉

《隐秘的角落》当中饰演朱朝阳一角的荣梓杉，将演员心理活动的变化和原生家庭的压抑情绪巧妙的表现出来。虽然只有14岁，但是演员履历一点也不普通。在15年的时候就参演了电影《山河故人》，后来又相继出演了《最好的我们》和《柠檬初上》等多部剧。而他的演技也随着不同风格影视剧的磨练，显得越来越纯熟。

6、黄杨钿甜

13岁的黄杨钿甜，符合大众审美特质，长相甜美可人，浑身充满灵气，还有点像小时候的杨幂。黄杨钿甜9岁参演《如懿传》，在《秦时丽人明月心》饰演小时候的丽姬，在《楚乔传》中饰演小楚乔，在《琅琊榜2》中饰演小林奚，还参演了《筑梦情缘》，在《大明风华》也有她的身影。她出道才3年，就已经参演了15部电视剧。与这么多大咖合作，黄杨钿甜的演技也快速提高了。

7、赵蕴卓

近日，《隐秘而伟大》热播引发热议，剧中赵蕴卓饰演的福朵让人心疼。别看赵蕴卓才14岁，其实她已经是荧屏上的熟面孔了。在《大江大河》中，赵蕴卓饰演一位让老师头疼的，嚣张跋扈的“问题”美少女，伶牙俐齿，机智果敢。而在《猎狐》中饰演的艾琳则让观众看到了赵蕴卓身上更多的潜力。赵蕴卓凭借演技和颜值，给观众留下了难忘的印象，将来一定会有更好的发展。

8、饶雪晶

饶雪晶出生于澳大利亚，目前才13岁，她会说流利的英文，同时普通话也是相当熟练。饶雪晶出演《花木兰》中的小花木兰，导演妮基·卡罗经过全球海选中进行选拔，先后进行了四次试镜，最终从全球小花木兰海选中脱颖而出。她在4岁的时候就出演过一些短片、戏剧、音乐剧和电视广告等。饶雪晶饰演的小花木兰清纯而甜美，动作戏也有板有眼，给观众留下深刻的印象，未来可期。



