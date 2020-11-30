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又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

(2020-11-30 18:04:52)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《奇葩说》作为一档脱口秀节目，从第一季播出开始就备受关注，也捧红了许多脱口秀演员，而近日，《奇葩说》里面的选手陈铭却被曝光学术造假，而他在节目中树立的爱妻人设，也被怀疑是插足他人婚姻而上位的，这样的消息引发了网友的热议。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

喜欢看《奇葩说》的人都知道陈铭，要知道他可是第五季的“奇葩之王”，而他在节目中表现出来的辩论能力和思维能力都是相当强大的，被余秋雨誉为"可能是世界上最会说话的年轻人"。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

除此之外，马薇薇曾在《奇葩说》中说陈铭这种老实男人得了幸福，藏也藏不住，在节目中他树立的爱妻人设更是让很多观众留下了不错的印象。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

说起陈铭与他的妻子刘吉桦，他们还是姐弟恋组合，刘吉桦比陈铭大8岁，原本还是陈铭大二时的老师，当时刘吉桦已经结婚了，但是后面离婚后，陈铭在进修研究生的时候发现刘吉桦也在进修，加上他之前对刘吉桦也有过好感，于是向她发起了追求，两个人的关系从师生关系到师姐弟关系，最后成为夫妻。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

2012年的时候，两人结婚，还生下了两个孩子，而陈铭参加《奇葩说》的时候，还把自己的妻子也请到节目当中，两个人不停地秀恩爱，除此之外，他们还在微博上各自建了话题：“我家情人日记”以及“家有笨老公”，用来分享自己恩爱的夫妻生活，而晒出的日常也让很多网友直呼“吃了一大波狗粮”。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

然而现在这种爱妻人设却受到了网友的质疑，有网友爆料其实陈铭是小三上位，而刘吉桦上段婚姻也是因为他才离婚的，据说，两人其实是在2007年的时候在一起的，而当时陈铭正在上大二，甚至网友还爆料”陈铭开着刘吉桦的红色汽车，不分昼夜地进入刘吉桦的教工宿舍“，而07年的下半年，刘吉桦就和自己的前夫离婚了，而离婚的原因还是因为前夫”不能忍受自己为人师表的妻子辅导男学生太投入，经常忘记回家”。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

除此之外，网友还曝料说陈铭的学术其实是有造假成分的，更是晒出了陈铭在大学时期的成绩单，上面的成绩绩点只有2.6分，却被录取为了硕士研究生，最后还留校任职，而这一切据说刘吉桦在当中也出了不少力。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

面对这样的质疑，陈铭发微博声称：“别急！结总要一点时间嘛！”还晒出了法院受理通知书。之后陈铭更是称自己遭到了一位同事恶意的诽谤，对方处心积虑移花接木，历经几年爆料，但爆料中提到的所有违规违纪和学术不端信息点皆不属实。

又一位学霸明星人设崩塌？娶大8岁大学老师，如今被曝学术造假

对此，有些网友觉得陈铭在节目上的表现不像是学术造假的人，也有网友觉得时间会证明一切，认为还是观望一下事态的后续发展。其实现在网络上的消息真真假假难以辨别，作为局外人的我们还是等事情的真相出来了再评论也不迟，而对此你又是怎么看的呢？

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