近日，一名ID叫“荐见”的博主爆料称王石和妻子田朴珺有了女儿，而且据说国庆节前就生了，孩子才刚满月。这一消息出来，引发了无数网友的议论，更是有网友特意去看了田朴珺的全部微博，还做了一个总结：“从田本人发的动态上看，1月滑雪了，6月本人有出镜锻炼看不出来（是视频存货？），10月底说胖了；4月人有出镜也看不出来，11月参加活动。”

所以说如果田朴珺是国庆节前生孩子的话，那从今年年初开始，她基本都是处于怀孕的状态，而在她的社交平台上却曝出了很多次关于各种高强度运动的视频和图片，这一点也让很多网友觉得疑惑，毕竟怀孕的人是不可以做如此高强度的运动，而田朴珺如果真的怀孕了，那她所发布的内容则是存货，这未免也太过于表里不一了吧。

其实10月28日的时候，田朴珺就曾经说到自己胖了14斤，还说到自己要开始全力恢复身材，这也让很多网友觉得她是产后身材发胖了，毕竟她经常晒出各种锻炼视频，如此自律还导致自己发胖，这未免也有点说不过去。

想必很多网友都有关注过王石和田朴珺的事情，69岁的王石比30岁的田朴珺大了整整39岁，12年的时候就被网友曝光了他们两个之间的恋情，而两个人却没有承认，而在2015年的时候，田朴珺则发表了一篇名叫《因为你，更爱自己》的文章，称王石曾经向自己求婚过，但被自己以事业太忙的理由拒绝了。

而两个人关系的确认是直到2018年的时候，在纽约举行的某颁奖典礼中，王石在颁奖致辞中向田朴珺表达了感谢:“谢谢我的妻子田朴珺。”这是王石首次公开承认与田朴珺的婚姻，而说到王石与田朴珺的关系，也是一段关于小三上位的故事。

田朴珺其实是娱乐圈里一名十八线开外的演员，而她之所以能和王石搭上关系，据说还是王石的好友房地产开发商冯仑介绍的。在08年的时候，两人认识，这个时候王石还没有离婚，直到2012年的时候，王石和妻子离婚，而田朴珺则成功上位。不得不说田朴珺还挺有手段，能让王石离婚而且自己成功上位。

而田朴珺上位后也受到很多网友的不看好，结婚后田朴珺更是开始写书、演讲，逮住机会和王石所认识的大佬名人或者做学问的学者拍照，说和他们是朋友。还写他们。而其中很多人并不买账，称自己只是因为给王石的面子才和她合照，而田朴珺在一篇专栏里面说过她和陈可辛是闺蜜关系，这更是受到陈可辛和吴君如夫妻俩的”打脸“。

田朴珺一直宣称自己不靠男人而活，但是事实是如何，相信大众的眼睛是雪亮的。两个人现在已经结婚了，如果有孩子也是很正常的事，作为网友，不如等当事人回应吧。