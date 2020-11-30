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盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

(2020-11-30 10:57:43)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

主持人是一个能说会道的群体，他们不仅要有非常好的口才，还要有面对现场突发事件机智的处理能力。很多时候，也有不少的明星艺人在各大晚会盛典客串一下主持人的角色。下面我们就来盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

1、沈腾

最近，第33届中国电影金鸡奖在厦门举行。黄晓明因为拿到了最佳男主成为话题度最高的明星之一，但沈腾的热度也并不低。他因为在主持的过程中，直接叫刘德华华仔被网友吐槽情商低，引起了很大的争议，而邓超则喊华哥，两个人的对比更凸显了沈腾的不礼貌。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

2、朱丹

朱丹去年在颁奖典礼上，因为口误业务能力受到了很大的质疑，把林允叫成林允儿，张丽娜叫称周丽娜，娜扎叫称热巴，这一连串的口误翻车，令不少人觉得不解。毕竟有这么多年的主持，能够老叫错人的名字，看来功课没做到位。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

3、汪涵

汪涵在主持今年的双十一晚会时，可能与搭档周涛没有合作经验，缺少了些默契。多次在周涛说话时，插话说别的内容，场面十分尴尬。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

4、谢娜

谢娜的主持能力一直备受争议，她在去年的跨年晚会上就有过一次比较大的翻车事件。因为抢了其他主持人的词，直接上了热搜。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

5、欧阳娜娜

欧阳娜娜在一次主持跨年晚会的过程中，也因为频频口误在现场直接翻车。甚至还用错了词语，把自己参加晚会一事形容成很荣幸莅临今晚的演唱会，非常尴尬。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

6、何炅

一向机智高情商的何炅也有过翻车的时候，他曾经在一次晚会上，到了介绍嘉宾的环节，直接把演奏说成了演zhou。下了晚会后，何炅还发文承认自己嘴瓢了，并表示会注意。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

7、张绍刚

张绍刚在主持一盛典活动时，因为说话太过于刺耳，让现场的嘉宾脸上写满了尴尬。在胡军上台领奖后，忘记流程，没有给胡军说获奖感言的机会。导致现场冷场了很长时间，非常尴尬。

盘点主持盛典晚会“翻车”的八大明星，看看谁最尴尬？

8、董又霖

董又霖在一次红毯活动主持中，除了记不住流程外，在其他艺人离开后，还把人家给拽回来拍照。面对艺人的采访，功课也做不到位。在16岁的文琪出现时，她直接问她10年前最大的改变是什么。


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