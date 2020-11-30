网上有一个梗很火，那就是“名媛拼单”，而这个梗主要也是嘲讽那些通过各种手段把自己包装成“名媛、白富美、富二代"的人。而我们今天来说的这一位可是真正的名媛，在某书上小有名气的徐勤，而说起她的名媛生活，那可真的是令人称羡。





在她的资源显示里面，她是一名二宝妈妈，同时也是一名业余画家，她的日常爱好就是画画，家里画的画都可以达到开画展的程度了，而且她也经常分享一些自己动手做的美食。

她的日常生活更是十分丰富：冲浪、在游艇上沐浴阳光、雪场上滑雪、去朋友的庄园里面骑马，而除此之外，她还经常到世界各地旅游，这样的生活真的太奢侈了。

不仅如此，她的笔记里还可以看到和娱乐圈里很多明星的合影，不仅有刘嘉玲、刘德华以及曾经的TVB小花张玉珊，而且她的合照还涉及到香港贵妇圈以及混迹香港上流社交圈的汪家姐妹，这人脉可以说是相当广啊。

她晒出的照片也是惊艳到了很多人，看看她以前的旧照，太有港风美女的气质了，不仅拥有一头乌黑的长发，据说她还曾经给飘柔拍过洗发水广告，而且长相还类似张柏芝。再看看她现在的照片，虽然年纪已经要40岁了，但是仍然是保养得十分好，身材姣好，一点也看不出来是一位二胎妈妈。

有网友扒了一下她的身份，原来这一位还是一名货真价实的白富美，光从她早期的照片就可以看出她的家境应该不错，而且妈妈还开了鞋厂，她还曾经晒出在自己家茶园喝龙井的照片。不仅仅如此，她还是一位拥有高学历的名媛，本科就毕业于浙江大学法律系，之后还去伦敦留学，毕业于伦敦中央圣马丁学院，这自身条件也是相当不错。

她儿女双全，日常也经常晒自己的小女儿，从她晒出的照片里可以看到，女儿完全继承了她的美貌，从小还培养女儿舞蹈、音乐和各种艺术技能，而且她还经常晒出和女儿的合照，两人俨如姐妹。徐勤还说过，希望自己女儿长大的时候她还没有老，这或许也是她保养得那么好的一个原因吧。

别以为她只是一名注重家庭和孩子的名媛，但是她也有自己的事业，挂职自家公司的行政副总裁，偶尔出席活动以及打打广告。而有网友还扒出她的老公可是香港有名的医学美容医生江觉亮，也是她所挂职公司的董事长，而她老公今年67岁，比她整整大了31岁，可以说是老夫少妻组合了。

虽然她自己一直强调自己是纯天然的容貌，没有经过整容，但是也有人觉得她的老公就是有名的美容医生，而她作为美容医生的伴侣，是不是纯天然的样貌就不可而知了。不过这毕竟是人家自己的生活，光是这有钱又奢侈的生活条件，再加上她保养得当的身材，简直堪称真正的名媛贵妇。