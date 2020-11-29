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她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

(2020-11-29 17:39:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有很多明星在与恋人分手时不会太过公开，但是网友们还是会发现很多端倪。最近女明星梁洁将微博上关于男友蒲巴甲的所有消息都删除了，就连宣布订婚的微博都没留下。这样的节奏自然会让人想到二人已经分手。

她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

说到梁洁大家一定会想到穿越剧《双世宠妃》。几年前梁洁正是凭借在这部穿越剧中的精彩表现才在圈内有了些名气。让自己从一个娱乐圈小透明变成了人气颇旺的小花旦。《双世宠妃》其实是一部成本并不高的网剧，而出演这部剧的梁洁与邢昭林都是新人，没什么名气。谁知道这部剧在播出之后热度竟然挺高，两位新人迅速打开了名气。

她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

后来他们还合作了《双世宠妃》第二部以及偶像剧《你是我的命中注定》，于是成为荧幕上的情侣CP。但其实梁洁在现实生活中早已经有男友了，他的男友就是演员蒲巴甲。

她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

在2018年的时候蒲巴甲便公开向梁洁求婚。两人是在拍戏时因戏生情，可能是因为两人在圈内的名气不算是太大，再加上保密工作做得好，所有很少有人关注这段恋情。

她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

没想到等到他们爆出恋情的时候已经是蒲巴甲求婚成功了。两人恋爱订婚之后，不少网友觉得有些可惜，毕竟当时的梁洁才24岁，正是事业的上升时期，如果这个时候便走入婚姻对她的事业影响还是挺大的。

她演穿越剧出名，两年前被蒲巴甲求婚，如今26岁却被曝恢复单身

可就在近期，他们分手的消息被爆出，至于分手原因有人认为是蒲巴甲太过花心，据说他很容易因戏生情，拍一部戏便跟一个女演员求一次婚，当然，对于这些谣言蒲巴甲是坚决否认的。无论他们为什么原因分手，既然梁洁恢复单身了，那还是好好拼事业吧。

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