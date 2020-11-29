昨晚，最受关注的第33届中国电影金鸡奖颁奖盛典在厦门举行，黄晓明打败了和他一起入围的易烊千玺、肖央、大鹏，凭借电影《烈火英雄》最终把最佳男主角奖抱入怀中，这已经是他第二次摘得该奖项的最佳男主。

黄晓明发表获奖感言时表示自己手都是冷的，可能因为太过于激动，获奖感言被他说的毫无逻辑，甚至把导演的名字都给忘了。连说了十几次感恩，在颁奖现场，还喊话圈内的导演们，希望导演们用他。而坐在他旁边的段奕宏在得知黄晓明获奖后，依旧坐着没有起来祝贺。

在之后的采访环节，黄晓明声称其实没少碰到过大导演，但是在向大导演要角色后，口头上答应的好好的，但最后也没有找他。还自我调侃到可能因为自己长的太好看了，所有没有人敢用他。

对于黄晓明这次能拿奖，不少网友表示不理解，很多人吐槽太尴尬了，人尴尬、戏尴尬、奖更尴尬。导演们不敢用他，并不是因为他长的好看，而是他的演技确实不咋地。

他在大众心中的印象一直不是很好，是因为他之前接拍了太多的烂剧，这些烂剧对他的口碑产生了很大的影响，他曾在一次采访中提到，自己演技不好是因为人情的原因，接拍了一些不好的角色。从《中国合伙人》开始，黄晓明才学会了挑剧本，这几年他的作品不论是质量和口碑都越来越好。

从《琅琊榜风起长林》、《风声》、《无问西东》、《鬓边不是海棠红》再到前段时间的电影《八佰》，黄晓明这几年的好作品确实有目共睹。他的口碑并没有见有多大的提高，而他背后付出的努力确实值得人点赞，而演技的进步也非常一般。