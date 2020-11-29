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盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

(2020-11-29 10:58:31)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们都非常注重保养，所以大部分明星都是驻颜有术，看起来要比实际年龄要小很多。但并不是所有明星都是这样，不少明星不到30岁就显老了，这样的明星都有谁呢？赶紧来盘点一下吧。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　1、玉成Tina

　　日本混血女明星玉成Tina是97年出生的妹子，原本精致可爱的如同瓷娃娃一般，但是从最近爆出的照片来看，玉成Tina脸部浮肿的厉害，少女感瞬间消失，有点老阿姨的既视感。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　2、迪丽热巴

　　迪丽热巴最近是不是有些太累了，状态一直不是很好，92年出生的她才不过28岁，但最近的路透照中却十分显老，就连新剧中她也出现了法令纹，脸部也有些下垂，十分有年龄感。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　3、孙茜

　　孙茜的长相就偏成熟一些，据说在大学的时候孙茜就开始给人家演妈妈了。出演甄嬛传的时候还不到三十岁，但是出演的却是槿汐姑姑这个年纪比较大的角色。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　4、王琳

　　同样是长相偏成熟的演员还有王琳，还记得在《情深深雨蒙蒙》中她饰演林心如的妈妈雪姨吗？其实她只比林心如大6岁而已，拍这部戏的时候也不到三十岁。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　5、江疏影

　　江疏影是非常显成熟的女明星，在拍摄电影《致青春》时，赵薇便觉得江疏影扮演大学生太过老气了，差点没有选上，这让江疏影感觉很受伤。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　6、刘若英

　　刘若英自从出道之后就显得比同龄人要成熟很多，拍摄《粉红女郎》的时候明明年纪不大却十分显得老气，好在刘若英走的时文艺路线，对于长相要求并不是很大。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

　　7、张鲁一

　　在男明星当中也有很多长相偏老气的明星，比如说张鲁一在还不到三十岁的时候便走起了大叔的路线，确实是有些老成了。

　　盘点不到30岁就显老的八大明星，看看都有谁？

8、宋小宝

宋小宝因为长相以及皮肤问题真的特别的显老，而他在还不到三十岁的时候就开始在舞台上扮老，难怪大家都觉得他年纪很大。

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