最近由李易峰和金晨主演的谍战剧《隐秘而伟大》迎来了大结局，在剧中被骂的很惨的赵志勇扮演者牛骏峰，在其个人社交平台发了告别角色的长文。首次剖析了赵志勇的人物性格和角色设定，牛骏峰也因为这部剧演技再次被大家肯定。







不过，虽然李易峰和金晨的搭档给这部剧带来了不少流量和关注度，但真正引起讨论的却是剧中的几大反派。因为演技在线，把反派人物令人憎恨的点诠释的淋漓尽致，让不少观众边看边入戏。接下来我们聊聊剧中令人印象深刻的六位反派角色，看看谁的下场最惨？







1、钟百鸣

钟百鸣算是整部剧中最大的反派人物了，他虽然在剧情中间才出现，但带来的影响非常大。平常非常随和，看起来对谁都笑脸相迎，没有任何的攻击力。但狠起来手腕一点都不少，让人看完表示惊讶。尤其是在争夺局长之位时，他靠着自己的手段，给地下组织的监听工作带来致命性的破坏，让人恨的牙疼。在剧中，夏继成为了掩护发报任务，选择自己引开警察，最终，汽车爆炸，牺牲了自己。原本，钟百鸣是这场车祸的唯一幸存者，还好，顾耀东及时赶到，给了他致命的一枪。

2、赵志勇

赵志勇虽然也是反派人物之一，但他更属于被幕后的boss玩弄于股掌之中的小人物。虽然世故圆滑，但是一眼就能被别人看穿，有着非常大的虚荣心。刚开始和顾耀东关系非常好，但越往后他就越黑化，但还不至于让人讨厌的地步。赵志勇在得知母亲去世后，在楼顶天台对钟百鸣发起了绝地反击，在打斗中被拉下楼摔死，下场凄惨。

3、王科达

王科达在剧中算是一个工作狂，为了工作和业绩不惜拼尽所有的手段。为了能够站稳脚跟，王科达各种巴结上级。最后在即将下线时，王科达的几场戏演的非常精彩，将一个即将去世的人内心活动都演出来了。他因为中了顾耀东和沈青禾的计，被追捕，最后被乱枪打死。他领盒饭后，不少观众表示不舍。

4、杨奎

杨奎是一个狠角色，作为王科达的得力干将，他和顾耀东的纠缠就没有断过。杨奎在剧中也是一个努力拼事业的角色，一心想要立些大功，但是总是事与愿违，吃力不讨好。在莫干山，与顾耀东一番打斗后，被夏继成轻松弄死，可以说是死得很不服气。

5、齐升平

齐升平在剧中属于老油条的人物，虽然是二把手，却有着一把手的野心。老谋深算，会各种布局。他平时最大的爱好就是喜欢搜刮钱财，对于送上门的财富来之不拒。平时的形象一看是老好人，但只要牵涉到他的利益，他阴狠的一面就暴露无遗，齐升平在看到最终的时局已定以后便就想着要带着自己的财产逃跑，在逃跑的船上齐升平被抢，反抗中被丢进江中喂了鱼。

6、段局长