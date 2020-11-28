提及钟南山院士，不少人都表示佩服，因为他在这次疫情期间作出了非常大的贡献。但昨晚突然有一个名叫沈佳欣的女艺人在网上公开对钟南山提出了之一，称其没有任何的研究成果，每天都在镜头里忙活。此话一出，立刻引发了网友的热议，众多网友都站队钟南山院士，吐槽该女艺人简直是“无知者无畏”，为了蹭热度失去了底线。

有不少网友评价她是如同博眼球的小丑，人家做了什么贡献需要一一向她汇报吗？她的这一行为引起众怒也不足为怪，毕竟钟南山院士已经80多岁高龄，依旧在第一时间奔赴一线，也给大家做了很多知识普及与预防措施等，贡献非常大。

说起沈佳欣这个名字，基本没有人知道，搜索了下她的名字，甚至连基本的资料简介都没有。这样默默无名的一个女艺人，粉丝却有126万，很难让人不怀疑她是自己买的粉丝。而在她的个人简介里，介绍她是中国内地流行乐女歌手演员，还是华谊兄弟旗下艺人的超话主持人，她微博上用的头像却是鞠婧祎。

她的作品在网络上也很难被搜到，她的这一言论一出，因为太过于诋毁，直接被某平台禁言15天。虽然每个人都有自由表达的权利，但说出的话要有事实依据，不能仗着言论自由就胡乱发言，甚至还煽动大家的情绪。

从她近日的微博还可以看到，她很喜欢蹭热度。一会儿对丁真的走红耿耿于怀，一会儿又为卖问题燕窝的辛巴送上自己的支持。