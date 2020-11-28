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12岁小马云辍学做直播，沦为赚钱工具，还有没有未来？

(2020-11-28 11:00:20)
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分类： 娱乐评论

2015年有人将一张小孩的照片放在了网络上立刻引起了一阵轰动，这个男孩叫做范小勤，来自江西省的一个小村庄，他之所以在网络上走红是因为他长得特别像马云。也因为长得非常像马云，所以他才有了“小马云”的称号。

 

自从在网络上走红之后，小小年纪的范小芹成为了网络上的红人，很多人开始关注这个小男孩。其实范小勤挺不幸的，他出生在一个极度贫困的家庭当中，父母都是残疾人，家中还有一个患病的奶奶。也正是因为范小勤家庭太过贫困，在他走红之后不少人前来为他捐款捐物。

 

很快有一个叫做刘长江的人将他带走，并对范小勤的父亲承诺会让范小勤上学，让他离开这个贫困的地方。在这之后范小勤的父亲就难的见一次儿子，而且范小勤所在的学校声称范小勤从2018年下半年开始就没有再上学了。

 

那么当时只有10岁的范小勤不在学校上学会去哪里呢？原来这几年范小勤已经沦为了赚钱的工具，因为长得像马云，所以常常被人带着进行直播，录制短视频甚至是四处走穴赚钱。网络上的他身边有专门人照顾，只是网友们惊讶的发现，已经12岁的范小勤又瘦又小，根本不像是12岁的孩子该有的样子。

 

事情曝光后，网友们纷纷发表言论，有人认为才12岁的范小勤竟然沦为了赚钱工作，那些利用他赚钱的人太不像话了。

 

 

但也有人认为如今的范小勤已经脱离了贫困，有人照顾还能赚钱，这要比他待在那个贫困的家中强大太多了。12岁的范小勤已经走上了一条普通孩子不会走的道路，他的未来究竟会是什么样子，恐怕谁也无法预料。

 

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