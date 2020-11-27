多位女演员曾因为结婚生娃而无戏可拍。有的女演员被指把年龄改小了。年龄对于女星来说很重要。《三十而已》的热播让大家更多地关注30+女性群体。娱乐圈中多位女星1990年出生的女星也已经年满30了，下面一起来看看1990年出生的20位女明星，谁是你心中永远的女神？

1、金晨

金晨的新剧《隐秘而伟大》正在热播，她还上了综艺节目《女儿们的恋爱》，新剧和综艺都为金晨带去了更多关注度。金晨性格开朗，身材好，长得也好看，她和邓伦传出过绯闻，她可是很多直男眼中的女神。

2、谭松韵

今年谭松韵凭借电视剧《以家人之名》受到了更多关注。网友们都说谭松韵的状态好，她长得一张不显年龄的娃娃脸。谭松韵和欧豪、刘昊然等男星传过绯闻，但其实近两年她没有公开承认的恋情。

3、李沁

李沁的新剧《狼殿下》正在热播，你有在追她的新剧吗？李沁给人感觉甜美干净，她也得到了很多网友的喜爱。李沁长得美，演技也好，她目前单身，希望她能早日遇到对的人。

4、吴谨言

吴谨言因为饰演魏璎珞这个角色而走红。很多网友说她和杨颖长得有些相像。吴谨言精致如同芭比娃娃。看吴谨言的脸蛋和身材，很难看出她都30岁了，因为她还是很有少女感的。

5、李一桐

李一桐进入演艺圈才5年，但她的资源还是不错的，新剧不断。李一桐演的黄蓉得到了许多观众的喜爱。李一桐有几部新剧待播，很多网友觉得李一桐是有潜力的小花。

6、蓝盈莹

蓝盈莹是很上进，很努力的女演员，她曾在《乘风破浪的姐姐》上展现过自己的魅力。据报道，蓝盈莹其实是一位白富美，她和曹骏谈过恋爱。蓝盈莹不红挺可惜的。

7、刘萌萌

还记得《爱情公寓》中甜美的诺澜吗？戏外诺澜的扮演者刘萌萌已经30岁了，她是白宇的绯闻女友，如今30岁的她还未婚呢。刘萌萌参演了《长安诺》，她在剧中演贺兰绾音，你认出她了吗？

8、赵樱子

下半年，赵樱子凭借古装剧《长安诺》受到了更多关注。赵樱子原来叫赵韩樱子，她是一位山东美女。媒体报道过赵樱子和胡一天的绯闻，赵樱子也是未婚。

9、葛天

葛天和知名运动员刘翔有过一段短暂的婚姻，刘翔已经低调再婚了，她却没有再婚。其实葛天的颜值挺高的，她的身材也好，不过网上她却有一些负面报道，比如演雷剧等等。

10、彭小苒

彭小苒通过演古装剧《东宫》走红，最近她忙着拍摄新剧《九州朱颜记》呢。据报道，彭小苒是范冰冰旗下的艺人。感觉彭小苒挺适合演古装剧的，希望她能有更好的发展。

11、程晓玥

郑恺在娶苗苗以前，曾和白富美程晓玥交往过。程晓玥母亲生前挺喜欢郑恺的。如今郑恺已经有了一个可爱的千金了，而程晓玥还未婚。希望程晓玥能早日收获幸福。

12、黄梦莹

黄梦莹曾在热播剧《三生三世十里桃花》中饰演素锦。有些网友觉得黄梦莹和景甜长得有点像。黄梦莹给人感觉优雅妩媚，她很有熟女的韵味。

13、徐冬冬

徐冬冬曾参演网剧《余罪》，身材热辣的徐冬冬可是很多男人眼中的女神。徐冬冬曾与尹子维交往过，两人还传出过婚讯，可惜他们还是在去年分手了。

14、蔡文静

蔡文静是一位湖北美女，她毕业于北京电影学院表演系。蔡文静参演过《古董局中局》、《云巅之上》等影视剧。她的新剧《掌中之物》还没播出。蔡文静挺有气质的，她也是未婚。

15、谢依霖

谢依霖颜值一般，不过她乐观开朗，所以她还是挺讨喜的。谢依霖今年生了二胎，凑成了好字。一些网友觉得当妈后的谢依霖变美了。戏外谢依霖生活幸福，她的老公很爱她。

16、何杜鹃

何杜鹃2008年开始进入演艺圈，她曾在《芈月传》中饰演魏美人，她还演过《温州两家人》等影视剧，可惜没红。何杜鹃基本没有负面绯闻，她疑似单身。

17、赵圆圆

还记得《清平乐》中的晏清素吗？戏外晏清素的扮演者赵圆圆已经30岁了，赵圆圆的颜值挺高的，她是科班出身的演员，只是没红。

18、何姿

奥运冠军何姿今年也30岁了，她和郭晶晶曾是队友。何姿在2017年结婚了，她的爱女已经3岁了。何姿的老公秦凯也是一位奥运冠军，他比何姿大4岁。

19、陈丹婷

陈丹婷也是一位养眼的美女，她演过《那片星空那片海》等影视剧。陈丹婷长相甜美，她还是模特呢。陈丹婷和杨幂长得有几分相像，你觉得呢？

20、李心艾