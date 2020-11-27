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高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

(2020-11-27 11:21:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在去年的11月27日，娱乐圈发生了一件令人悲伤的事情，演员高以翔在录制浙江卫视某档综艺节目之时突然晕倒，被送到医院抢救无效后死亡。一位大家熟悉的男明星就这样突然离我们而去，除了感到吃惊以外，更多的是悲伤。

高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

不知不觉已经过去一年的时间了，在高以翔一周年忌日到来之际，他生前的几位好友袁咏琳、吴建豪等人联手打造了一首歌曲《一起走过》纪念已经离去的好友。在这首歌的MV当中有高以翔的家人入镜出演。

高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

近日，高以翔的粉丝们也来到当初高以翔出事的地点怀念曾经的爱豆。他们带着高以翔生前爱吃的巧克力、饼干、奶茶等食物，还有高以翔的各种帅照、海报以及无数的鲜花等祭品，摆满了整个花坛和台阶。甚至还有粉丝在现场痛哭流涕，呼喊高以翔的名字，让人心碎。

高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

就在众人纷纷怀念高以翔的时候，高以翔曾经的女友Bella也在网上放出一张蓝色玫瑰花的图片，怀念自己曾经的恋人。这原本是一件很令人感动的事情，但是不少网友却对Bella的行为产生了质疑，因为在前一段时间有人爆出过她曾经与另一个男人相处的十分亲密，疑似是Bella的现任男友。

高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

高以翔已经离开，Bella寻找新的男友开始新的生活也是无可厚非的事情，但为什么在有了新男友之后还在网上公开纪念去世的高以翔呢？这明显有蹭热度的嫌疑了。而且袁咏琳等人拍摄MV时邀请了多位高以翔的家人却唯独没有邀请Bella，这其中是否另有深意呢？所以不少人都觉得高以翔曾经那个深情的女友Bella这次算是翻车了。

高以翔去世一周年！曾经那么爱他的女友却“翻车”了？

高以翔与Bella交往两年多，两人一度已经到了谈婚论嫁的地步了，没想到高以翔走的那么突然，这让当时的Bella悲痛欲绝。如今的她已经渐渐走出那段灰暗的日子，大家还是多给人家一些空间，少一些非议吧。

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