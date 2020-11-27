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盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

(2020-11-27 08:50:55)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

11月26日，一代球王马拉多纳被媒体曝出因病去世，享年60岁，这对很多球迷来讲无疑是个悲痛的消息。而根据尸检结果显示，马拉多纳是因为突发心梗而造成的自然死亡，虽然经过抢救，但是最终他还是永远的离开了我们。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

这样看来，心肌梗塞的死亡率还是非常高的，娱乐圈内因为心肌梗塞而造成死亡的也是屡见不鲜。下面我们就来盘点因心梗不幸去世的明星，看看谁最让人惋惜？

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

1、黄鸿升

两个月前，艺人黄鸿升被曝在家中猝死，年仅36岁的他在娱乐圈也是摸爬滚打多年，据说前一天他还在与家人一起吃饭，没想到不到二十四小时就发生了这样的意外。在其尸检报告中也表示，他是因为心梗突然发作，而最终倒地不治身亡。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

2、布仁巴雅尔

布仁巴雅尔可以说是蒙古族的著名歌唱家，他有着“蒙古族音乐教父”之称，其中最具代表性的作品当然是《吉祥三宝》，相信很多网友都有所耳闻，两年前，布仁巴雅尔因为心肌梗塞在家中逝世，消息一出，惹来网民的一阵惋惜。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

3、侯耀文

侯耀文是著名的相声演员，作为春晚的常客，想必没有观众不认识这位老艺术家，十几年前，这位著名的笑星在家中心梗发作突然离世，那时的他才59岁，真的很让人痛心。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

4、陈汝佳

作为流行歌曲最早的一批演唱者，陈汝佳在乐坛的地位还是比较高的，当年的一首《故园之恋》也是让他一下子火遍大江南北，不过2004年的时候，陈汝佳就因为心梗而永远的离开了大家。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

5、古月

古月是八一电影制片厂的著名演员，他曾经因为扮演主席而出名，不少观众甚至一度认为他就是真正的主席，由此看来，他在影视作品中饰演的主席真的惟妙惟肖、形神兼备。15年前，古月就因为心梗去世，也是让不少网友深感惋惜。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

6、程思寒

程思寒虽然在很多影视作品中都是扮演一些配角，不过好戏之人的他也是有一定知名度的，尤其是《小鱼儿与花无缺》这部剧中，他饰演的李大嘴也是很受观众欢迎，不过去年58岁的他因为心梗离世。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

7、高秀敏

高秀敏是比较早期的二人转演员，她和赵本山可以说是黄金搭档，加上范伟，三人绝对称得上是小品界的铁三角，尤其是他们表演的《卖拐》，不知道惊艳了多少人。十五年前，高秀敏则因为心梗去世，那时的她还不到50岁。

盘点因心肌梗塞不幸去世的八大明星，谁最让人惋惜？

8、马季

马季是比较著名的相声演员，他也曾几次登上春晚的舞台，给观众带来不少欢乐，2006年的冬天，马季因为心梗发作而骤然离世，那一年他72岁，消息传出后，不少相声界的名人都纷纷发文悼念他。


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