今天不少网友的朋友圈或首页都被马拉多纳突然去世的新闻给刷屏了，马拉多纳于今日凌晨因为心脏骤停在家中不幸去世，享年60岁。他的去世给不少球迷们带去了不小打击，马拉多纳用自己的能力为世界足坛贡献了不少精彩的瞬间。这几年虽然一直过着隐退的生活，但他丰富的感情史也成为大家讨论的话题之一。

马拉多纳去世影响最大的应该就是他的90后女友罗西奥奥利瓦了，两年前在马拉多纳58岁时，才向小女友求婚成功。马拉多拉为了迎娶小女友，在女友28岁生日当天，不仅为她举办了盛大的生日派对，还向她求婚。但他和小女友的感情经历非常坎坷，为了讨小女友的欢心，他甚至多次进行整容。

因为马拉多纳比罗西奥奥利瓦整整大了30岁，两个人站在一起完全像一对父女。为了让两个人看起来更像一对情侣，罗西奥奥利瓦要求马拉多纳去整容。马拉多纳不仅听从了女友的建议，为了看起来更年轻，多次跑去医院整容，最后整的完全不像他了，甚至还被媒体评价太娘。

马拉多纳虽然对小女友非常专情，到了有求必应的程度。但他之前的感情史那叫一个丰富，他和前妻克劳迪娅相识于幼年，两个人也算是青梅竹马，婚后还有两个女儿。本来生活可以很幸福，但因为马拉多纳太过于花心，绯闻就没断过。

他曾经在接受媒体采访时大方表示，自己交过不下600个女友，涵盖了各个行业的。也是因为马拉多纳私生活太混乱，前妻无法忍受与其选择了离婚。这几年不断爆出关于马拉多纳私生子的新闻，并且还都相认了，他大女儿对于他的混乱生活非常嫌弃，还曾开玩笑说，再来几个就可以组成一个足球队了。