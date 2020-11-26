前一段时间演员刘昊然考入煤矿文工团的事情引发了热议，明明是圈内的当红明星，刘昊然却走起了了事业编的道路，拥有了一份“铁饭碗”的工作。而最近演员靳东被评为了国家一级演员。大家都知道凡是有了这样的职称是可以享受国务院特殊津贴的，靳东也等于有了“铁饭碗”。

当然，靳东被评为一级演员也立刻引发了热议，不少网友都觉得不公平。首先，在现如今的演艺圈有很多比靳东年纪大，资格老，在话剧舞台或者是影视圈中工作多年的老演员，但是这些演员的名气并没有靳东大，他们都没有评上这样的职称，靳东却评上了，对于这些人是不是不公平呢？

另外，靳东在圈内咖位不算低，虽然经常被称为“老干部”，但是却拥有大批的粉丝，而且影视剧资源可以说非常好，他所出演的影视剧大多能在卫视播出，而且收视率不错。所以作为演员，靳东的片酬是非常高的，相比于他的片酬来说他所拿到的津贴真的是微乎其微，他真的需要这笔固定的津贴吗？

相反，有很多老演员的收入并不高，但是他们依旧对于艺术有着执着的追求，相比于靳东他们更需要这个职称，这笔津贴。另外，靳东虽有几部代表作，但是艺术成就并不算太高，对于整个文化事业的贡献也并不突出，这样的演员就被评这么高的职称，是不是有点过誉了。

靳东这次评职称的地方是中国煤矿文工团，那么享受着国家津贴，娱乐圈事业正是上升期的靳东不知道有没有时间回到煤矿文工团做好自己应做的工作。