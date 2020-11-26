爱看古装剧的网友又有新剧可追了，金瀚主演的古装剧《今夕何夕》已经上线了。金瀚饰演的冯夕和孙怡饰演的冬月在这部剧中历经三世爱恨纠葛，这样的爱情故事可以说是看点十足。下面我们来盘点一下热播剧《今夕何夕》中的八大美女，看看哪位最美？

1、孙怡

董子健的爱妻孙怡在《今夕何夕》中饰演拥有超能力的女将冬月。很多网友都说孙怡在剧中的造型很仙很美，她的红衣造型则很飒。孙怡虽然已为人母，但她和金瀚看上去却很有cp感。近日，孙怡也凭借这部新剧受到了更多关注。

2、罗秋韵

还记得谍战剧《惊蛰》中的陈夏吗？陈夏的扮演者罗秋韵是一位95后美女，她毕业于中央戏剧学院。罗秋韵这次在《今夕何夕》中饰演明珠。剧中明珠本是一位丫鬟，后在女主的帮助下成了冯府小姐，还收获了爱情。

3、海铃

海铃长得挺美的，她的演技却不错，遗憾的是一直没红。海铃演过《宸汐缘》、《安家》等热播剧，她在《今夕何夕》中演的是李语柔。李语柔给人感觉温婉大方，可是她的人设不太讨喜。

4、赵昕

女演员赵昕曾在《楚乔传》中演仙婉，在《传闻中的陈芊芊》中演陈沅沅，她今年已经30岁了。赵昕长相甜美，不太显年龄。赵昕在这部古装剧中饰演冯贵妃，她演的冯贵妃给人感觉高贵大气。

5、阮巨

阮巨是一位新人演员，她在《今夕何夕》中演异族美女慕容艺，剧中慕容艺是男主角的红颜知己。阮巨蛮有气质的，她饰演的慕容艺给人感觉很飒。

6、罗四维

罗四维是一位90后美女，她曾在《烈火如歌》中饰演香儿，她还演过《花间提壶方大厨》等影视剧。罗四维在《今夕何夕》中饰演清晓，看剧照，感觉清晓清丽动人。

7、张净桐

张净桐也是一位养眼的美女，她曾在《陈情令》中饰演虞夫人。张净桐还演过《旗袍美探》等影视剧，她在《今夕何夕》中演的是明贵妃，一身白衣的张净桐给人感觉很仙呢。

8、吕晨悦

小演员吕晨悦今年才12岁，她曾在《择天记》中演小徐有容，在《扶摇》中演小扶摇。吕晨悦在这次在《今夕何夕》中饰演小闻心，也就是童年时期的女主角。你觉得吕晨悦和孙怡长得有点像吗？