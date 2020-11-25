11月24日，相声演员在社交平台上发文称相声演员郑文昆大师去世，享年76岁，除了悲痛师叔的去世，希望师叔一路走好之外，高峰还感慨郑先生去世后王派快板更危了。

说起王派快板，它可是王凤山老师创作的，而郑文昆是王派快板的第三代弟子。在15岁的时候，郑文昆就拜快板和相声名家王凤山老师为师，并在第二年的时候考入天津市河西区戏曲训练队专职学习快板和相声，接受了严格的启蒙教育和基本功训练。从此走上快板与相声的表演、创作道路。

郑文昆将他的一生致力于宣传王派快板上面，他曾在某社交平台的非遗公开课上讲解王派快板的五种"板点"和五种"板式"，讲解生动形象，不仅如此，他还为观众们表演了一段，有很多网友听了声称“王派快板听起来很舒服“，也有人称赞他”老先生虽然年纪这么大了，但是口齿还是很清晰“，而他的宣传，也让很多人爱上了这门艺术。

不仅仅如此，郑文昆还致力于为曲艺事业培养人才，他指导出来的选手在比赛中获得了不错的成绩，而且郑先生也创作出很多作品，比如《回娘家》、《喜洋洋》、《破涕为笑》，而他创作的相声《照猫驯虎》获相声类唯一的金奖。由郑文昆、郑屹创作的快板《红柳楼》荣获天津市法制教育大赛一等奖和全国快板快书电视大赛的一等奖，更是在2003年参加全国老年文艺调演荣获金奖，2004年参加全国"群星奖"荣获金奖。

2019年9月15日，是郑文昆小学班主任房老师90岁生日。在寿宴上，郑文昆还助兴演唱了《绕口令》。当时，郑文昆的状态还是非常好的，让大家感受到了他们浓浓的师生情。

作为一名艺术家，郑文昆先生为曲艺事业做出了巨大的贡献，而他的去世无疑也是文化财富的遗失。希望他的弟子们可以将王派快板发扬光大，将相声这门艺术传承下来，让它不至于失传，也希望老先生一路走好。