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32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

(2020-11-25 10:32:29)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，林更新再度因为绯闻恋情受到关注。32岁的林更新被曝疑似在与盖玥希交往，网上曝出了他与盖玥希在饭局上接吻、搂肩的照片，两人的举动很是亲昵。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

林更新比盖玥希大4岁，两人被指疑似是因戏生情的，两人不是第一次传绯闻了。林更新在本月18日的时候曾发文为盖玥希庆生。这次被曝搂抱接吻，很多网友觉得这是坐实了两人的恋情。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

林更新高大帅气，他可是万千妹子心目中的男神。林更新不乏绯闻女友，下面来盘点一下林更新的多任绯闻女友，看看都有谁？

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

1、闹菇

网上有报道称林更新在走红前曾和闹菇交往过，有报道说两人是同学。媒体曾拍到闹菇和林更新在机场惜别的照片。闹菇和林更新的分手事件曾引发热议，有网友觉得男方红了就甩了女方。不过林更新没公开承认过这段恋情。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

2、周冬雨

林更新比周冬雨大3岁，两人在电影中演过情侣。当年林更新和周冬雨也曾被曝疑似因戏生情，不过两位当事人都没承认在一起过。近几年周冬雨似乎把重点放在了工作上。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

3、陈碧舸

林更新似乎不缺女伴呢，他的绯闻恋情真的不少。媒体还报道过他和模特陈碧舸的绯闻，两人被指曾同游欧洲，还曾共度平安夜。不过这段绯闻恋情后来也是不了了之。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

4、蒋梦婕

在林更新的绯闻女友中，蒋梦婕的名气算是挺大的了。林更新和她合演过电影《三少爷的剑》，媒体曾曝出两人疑似同居的绯闻。不过后来林更新又被曝疑似有了新恋情。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

5、王柳雯

林更新和95后网红王柳雯的绯闻也曾引发热议，网上有报道称林更新曾带她回老家过年，此外网上还有两人亲吻的照片。不过林更新对于这段绯闻的态度也是不承认，不否认。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

6、孙铱

孙铱就是《以家人之名》中齐明月的扮演者。孙铱不是特别红，但她的绯闻却不少，她和张嘉译、秦俊杰、林更新都曾传过绯闻。网上有报道称林更新曾带孙铱回家见家长，但孙铱却被曝疑似劈腿。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

7、王丽坤

王丽坤虽然年纪比林更新大，但她和林更新却给人感觉很配。王丽坤和林更新曾互动频繁，两人还传出过婚讯，但遗憾的是两人分手了。虽然林更新没正面承认过这段恋情，但是很多网友觉得他和王丽坤在一起过。

32岁林更新与小4岁盖玥希恋情曝光？揭秘林更新的八段绯闻情史

8、吕咏蓝

网上还有关于林更新和网红吕咏蓝的绯闻。吕咏蓝面容秀丽，网上还有报道林更新的好友王思聪曾撩过她。林更新没有回应过这段绯闻恋情。


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