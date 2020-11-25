近日，31岁台湾艺人颜庭笙因为吸毒被捕。他在驾驶车辆时，在一个十字路口被警察检查时，因为其神色紧张，引发警察的怀疑和关注。下车后，颜庭笙一身的大麻味，除此之外，还从他身上搜到了很多大麻烟油。

事情发生后，颜庭笙的老婆陈艾琳发文表示了自己的无奈，同时表达了对未来生活的没有信心和迷茫。颜庭笙这个名字对于很多人来说，其实算比较陌生，但他在台湾娱乐圈小有名气。台大高材生出身，不仅体育上非常优秀，还会弹钢琴，加上颜值比较出众，所以有很多迷妹追捧。

很快，他就被《大学生了没》节目组挖掘，并因为这个节目爆红。走红之后，拍了几部电视剧和电影，不过都没有什么水花。他最具争议的点就是和老婆陈艾琳的感情，两个人的感情从一开始就不被人看好。

他和陈艾琳相识于2017年，当时陈艾琳已经嫁给了MP魔幻力量的阿翔，属于已婚妇女人士。颜庭笙和陈艾琳传出了绯闻，甚至还被拍到了实锤证据，这段感情引发了不少热议。新闻爆出后，陈艾琳一不做二不休，直接宣布了与颜庭笙的感情，并承认了自己的婚外情一说。