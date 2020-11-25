娱乐圈对于女明星格外残忍，尤其是40岁左右的。女明星到了一定年纪之后，不能再演一些少女类的角色，能挑的角色越来越少。今天我们就来好好盘点20个40岁的女星，看看有没有你喜欢的？

1、蔡依林

蔡依林前段时间举行了演唱会，在舞台上她说到自己已经40岁了，但这个时候对于她来说是最棒的年纪。因为保养的非常好，蔡依林看起来依旧像一个少女。

2、柳岩

可能很多人想不到柳岩也已经40岁了，现在她也转型做了演员。更是凭借电影拿到了金像奖的最佳女主提名，现在对于柳岩来说，应该也是一个好的阶段。

3、张柏芝

40岁的张柏芝已经是三个孩子的妈妈了，和谢霆锋离婚后，一个人独自带着三个孩子，非常辛苦。

4、董洁

董洁长了一张娃娃脸，和潘粤明的失败婚姻让她这几年备受关注。虽然一直都有出演电视剧，但事业早已回不到巅峰。

5、宋佳

宋佳这几年在影视上的发展明显后劲不足，曝光度也少了很多。虽然感情上一直没闲着，但仍旧没有着落。

6、叶璇

叶璇前几年因为和小默先生的恋情，口碑大幅度下滑。分手之后，叶璇也开始走起了直播带货。

7、安以轩

安以轩现在基本属于隐退状态，嫁入豪门后，当起了全职太太。前段时间还被曝出怀了二胎，完全是幸福中女人的样子。

8、熊黛林

熊黛林和郭富城的感情纠结了很多年，嫁入豪门后，不仅生了一对双胞胎儿子，和老公的感情也非常稳定，不需要她再出来打拼。

9、容祖儿

谁能想到容祖儿也已经40岁了，这几年她的发展整体还不错，不过感情上依旧处于空白，希望她早日找到属于自己的幸福。

10、阿朵

今年《乘风破浪的姐姐》热播，让不少人重新关注到了阿朵。她在节目中的表现，以及这几年她的公益举动都让人好感倍增。

11、郭静

唱着《下一个天亮》的郭静也已经40岁了，她凭借这首歌走红之后，就再也没有脍炙人口的作品产出。

12、韩彩英

提及韩彩英，很多人都能想到《豪杰春香》，她凭借这部剧一跃成为韩剧女王。现在韩彩英嫁入了豪门，还有自己的事业，过的十分幸福。

13、杨若兮

杨若兮在年轻时也是出了名的美女，出演了不少热门电视剧。但随着年纪增大，她逐渐淡出了娱乐圈。

14、车永莉

相信不少人是看着车永莉的剧长大的，她现在在韩国发展的还不错。虽然不演电视剧了，但经常会参加一些综艺活动。

15、孙宁

孙宁和王学兵离婚之后，感情生活也非常丰富。除此之外，还会客串一些如《如懿传》这样大制作的配角。

16、戴娇倩

戴娇倩算是40岁女明星中活跃度想对比较高的，现在不仅会出演电视剧，还做起了直播带货。

17、金铭

童星出道的金铭，演戏的角色也非常单一。现在基本也属于隐退的状态，只是偶尔参加参加活动捞捞金。

18、乐基儿

作为曾经的宅男女神，乐基儿与天王黎明的感情一度成为大家热议的焦点。和黎明离婚后，乐基儿现在有了自己的事业，也会参加一些活动。

19、孔晓振

作为曾经的韩剧女神，孔晓振这几年虽然没有大热剧产出，但她在韩国电视圈的地位和成绩都是有目共睹的。

20、金泰希

金泰希嫁给Rain之后，就当起了全职太太。两个人的关系非常好，还为Rain生了一个可爱的女儿。



