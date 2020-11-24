近日，女星熊黛林在社交平台上晒出一段自己的健身视频，而视频中的她身材凹凸有致，皮肤也是十分白皙，对此很多网友也称赞“一点也看不出已经40岁了”，但是也有细心的网友发现她的牙齿出现了黑三角。

其实牙齿问题是很多女星都会面临的，有些女星颜值很高但是却因为自己的牙齿屡次受到吐槽，今天就来盘点一下那些颜值很高牙齿却被吐槽的女星，看看都有谁？谁最让人心疼？

1、李沁

李沁长相甜美，而说起她，很多人都会想起《楚乔传》里面的淳儿公主，在这部戏里面，李沁的演技可以说是大爆发，而她在演这部戏的过程中也频频被网友吐槽牙齿太黄，甚至有人称她是“黄牙公主”。

2、周慧敏

今年已经53岁的周慧敏，虽然是个60后，但是她的身材却一直很抗打，再加上她的颜值，是很多人心目中的完美女神。不过女神一张嘴就因为自己满嘴不整齐而且发黄的牙齿而受到观众的吐槽，还有人说周慧敏的烟瘾很大。

3、周海媚

说起周海媚，很多人第一个想起的就是她的牙齿了。虽然她的演技真的没话说，但是她一口牙齿也太抢镜了，像之前在《香蜜沉沉烬如霜》里面饰演天后，牙齿不整齐而且门牙也很大，甚至被观众吐槽是“兔子牙“，而年轻时的周海媚也是一个大美人，还曾经出演过周芷若呢！

4、赵雅芝

赵雅芝虽然年纪大了，但是还是很多人心目中的绝世美女，而赵雅芝如果不笑的话还好，一笑就会露出自己不整齐的牙齿，真的太拉低颜值了。

5、陈慧琳

作为一名女演员和歌手，陈慧琳在很多80后的心目中可是魅力女神，而女神虽然很美，但是也要注意细节，而她笑起来的牙齿却显得不那么整齐。

6、刘亦菲

没想到吧，被很多人称为”仙女姐姐“的天仙刘亦菲也有因为牙齿而受到嘲讽的经历，不过她不露齿笑或者是微微笑的时候还是很好看的，而一旦笑得太”用力“的话，就会出现露牙龈的问题，让人觉得真的太影响颜值了。

7、王祖贤

王祖贤以前可是公共恋人，特别是她饰演的小倩，一颦一笑都让人十分动心，而美人也有不完美的地方，有些网友觉得王祖贤的牙齿太大，是”美人三分龅“的代表。

8、佟丽娅

佟丽娅的牙齿本身就不齐，而且还有小虎牙，但是这丝毫不影响她的美丽，只是笑起来的时候这牙齿有时会让人感觉到出戏。