明星作为公众人物，一言一行都备受关注。因为他们本身自带话题，所以只要有一点不好的行为出现，就能引发热议。今天我们来盘点一下因不文明行曝光的八大明星，看看谁的行为最过分？谁最让人感到意外？

1、赖冠霖

赖冠霖给人的印象一直是一个三观非常正的艺人，不论是参加选秀节目或是接受采访，他都很阳光正能量。最近他却被媒体拍到在路上边抽烟边吐槽的画面，引发热议，粉丝直接留言让他去扫大街。

2、张一山

童星出道的张一山这几年活的越来越不注重形象，之前有媒体拍到张一山与好友聚餐结束后，直接在街头小便，这种不雅的画面简直让人吐槽。

3、邓伦

邓伦和赖冠霖的情况比较相似，之前他和金晨谈恋爱时，有一次被媒体拍到抽完烟后随手就把烟头扔在了路上。除此之外，他还随地吐痰，影响十分不好。

4、郭京飞

郭京飞和王珞丹在录制综艺节目时，两个人不仅坐在雕像上，给人带来不好的影响。郭京飞还将具有纪念意义的石碑踩在脚下，引发大量的批评和吐槽。

5、王子文

王子文之前为了炫耀自己新入手的一款潮鞋，直接把脚踩到了高铁的桌子上。这张照片发出后，引发大家热议，甚至还有网友指出王子文所谓的潮鞋其实是假货。

6、张靓颖

张靓颖为了宣传自己的节目，私下和工作人员玩起了游戏。在游戏惩罚环节，张靓颖直接蹲在了饭桌上，看起来非常不文明，让人食欲全无。

7、梅婷

梅婷是不少人心中的国民女神了，她之前因为脚踩飞机显示屏的照片在网上流传后，不少网友吐槽其没素质。即使再累，也不能这样对待公共设备。

8、赵丽颖