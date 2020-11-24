新版《鹿鼎记》自开播至今，吐槽声一直没有停止过，不论是张一山还是这部剧的导演、编剧都曾发文表示歉意接受批评。本来以为吐槽声就这样停止了，但没想到甘婷婷饰演的陈圆圆上线后，新一波的吐槽声又来了。因为甘婷婷整个人看起来发福了很多，脸上油腻感十足，被吐槽选角太失败了。甚至有观众吐槽说：长成这样，吴三桂怎么可能“冲冠一怒为红颜”？

不知道因为剧组的盒饭太好吃，还是甘婷婷完全放弃了对自我身材的管理。在演艺圈，身材发福成这样的大美女还是比较少见的。原著中对于陈圆圆的描述是一个绝美的江南女子，而甘婷婷一出现，就像一个脸部浮肿的汉子，完全没有美感可言。一向以颜值和身材成为话题点的甘婷婷究竟怎么了？

甘婷婷出生于1986年，今年已经三十四岁了，但这几年她一直处于不温不火的状态。虽然她毕业于中央戏剧学院，但她的第一份工作并不是演员，而是一家证券投资公司的员工，后来因为没有太大的兴趣，甘婷婷开始拍起了广告。

因为形象出色，她开始往娱乐圈发展，拍了不少影视剧，但几乎都是配角。她凭借在《水浒传》中饰演武大郎的妻子潘金莲才被人认识。她的美貌和演技在圈内也属于比较靠前的，但这部剧没有让她真正走红。

随后她又与郑嘉颖、蒋欣合作了《华胥引之绝爱之城》，甘婷婷在剧中饰演的依旧是个大美女。在2014年，她和范冰冰、殷桃被韩国评选为最美女神。这几年她客串的电视剧越来越少，影视资源也是断断续续的，所以曝光度少了很多。

现在甘婷婷事业心也没有之前那么大了，只要有戏就拍。可能认识到像她这个年纪的女演员想要走红确实很难，倒不如安安心心拍戏把钱给挣了就行。



