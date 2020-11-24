说起谋女郎，很多人基本都能脱口而出几个名字，如巩俐、章子怡、周冬雨等。最近新谋女郎刘浩存引起了大家的关注，在张艺谋最新的电影《一秒钟》中，刘浩存不仅与张铎演父女的对手戏，还演唱了该电影的同名主题曲。

刘浩存出生于2000年，毕业于北京舞蹈学院，长相非常清秀。2018年被张艺谋选中出演电影《一秒钟》，在影片中的戏份非常大。为了刘浩存在影片中能有出色的表演，张艺谋还亲自教她训练将近一年多。除此之外，她还演了电影《悬崖之上》，和易烊千玺合作了《送你一朵小红花》。可以说起点相当高，深受张艺谋力捧。

前段时间，关于一组刘浩存的写真曝光。她几乎纯素颜出镜，看起来非常干净小清新。和当年的周冬雨有一拼，现在从刘浩存的身上也多少能看到周冬雨、倪妮、章子怡等谋女郎刚出道时的影子。

关于刘浩存的背景信息也被挖了出来，早在之前欢瑞的总裁姜磊就曾在网上为她和易烊千玺主演的电影《送你一朵小红花》打Call，引起了不少人的关注。虽然这几年欢瑞的艺人出走了不少，但它在电视剧领域有着不一般的影响力，今年的爆款网剧《琉璃》就是出自欢瑞制作。