近日，有网友爆料称陈志朋在某金饰品牌直播间买着的199的吊坠是假的，还会褪色，甚至还有网友表明只是“外面包了一层千足金”，还表示自己正在投诉虚假宣传，要求退货赔偿运费。这个消息一出来，让很多网友议论纷纷，本来就是冲着明星带货能有保障去买的，结果却被坑了。

现在直播带货很火爆，也有很多明星进行直播带货，但是在明星带货的同时也发生了一些不好的事情，甚至还有带货翻车事件的产生，今天就来盘点一下有哪些明星带货翻车呢？

1、陈小春

陈小春也曾经在直播间里进行带货，卖的商品是金条、玉器、首饰等物品，并称为了回馈广大粉丝，很多东西都是9.9包邮，还收获了不错的销售成绩，但是很多粉丝收到货后却发现是不值钱的塑料片，申请退款的时候还被拒绝，而事后陈小春也没有回应这件事，引起了很多网友的不满。

2、汪涵

湖南卫视有名的主持人汪涵也有过直播翻车的情况，在汪涵的一场直播中，当时所卖出的大部分是家电，当天成交1323台，退款1012台，退款率高达76.4%，事后有人质疑汪涵有刷单的嫌疑，而这种说法受到汪涵方的否认。

3、李雪琴

11月11日晚，当红脱口秀演员李雪琴与杨天真等被邀嘉宾在某平台参与了一场直播活动，但是据有关工作人员透露，和她互动的大部分都是虚假的机器人粉丝，并称当天结束时的311万观众中，只有不到11万真实存在，其他观众人数都是花钱刷量，这样的注水数据，也真的让人大跌眼镜。

4、李湘

李湘也经常在直播间里带货直播，而有网友曝光她在一次直播卖貂时却一件都没卖出，该件商品原价8313，折后价是4988，而李湘直播间的价格再减800元，直播开始时这件外套的销量是26件，结束后仍然是26件，对此，李湘则回应是因为商品的价格太高，称下次会给大家选择物美价廉的商品。

5、小沈阳

小沈阳也是大家都很喜欢的小品演员，他也曾经有过直播带货，但是效果并不好。在一次白酒直播中，他的成交量仅仅只有20多单，而在第二天的时候还有十几单的退货，这真的让人觉得不可思议。

6、刘晓庆

刘晓庆是很有名的影星，演技也是相当不错，但是她在直播上却差了一些水平。她在带货一款翡翠镯子的时候，因为对产品并不了解，不仅在直播时插不上话，而且还被网友质疑是卖假货，甚至有很多网友拒绝购买。

7、杨颖

其实杨颖一直都有被网友质疑“整容”，而在一次直播中，她开始卸妆的时候用手搓鼻子，疑似将鼻梁“搓弯”，下一秒又马上“掰直”。这一波操作让很多网友看呆了，更是有人说这就是她的整容实锤。

8、郑爽

郑爽因为她的真性情也上过很多次热搜，不过在她的生日直播中也出现了翻车事件。在自己的生日直播中，她突然发起了脾气，直言“我真的很反感，这场直播的感觉和节奏并不是我想要的”。这样的一波操作让网友觉得也太不敬业了。



