最近张一山版本《鹿鼎记》播出后引发了不少吐槽，不少人开始怀念重温陈小春版的《鹿鼎记》。最近在其中饰演陈近南一角的夏韶声发了一张自己的近况，照片中，他留着一头长发，满脸胡须，头发已经变白了不少，整个人看起来没有精神非常憔悴。

说起夏韶声，关注香港乐坛的人对他一定有很深的印象。他因为独特的演唱风格成为香港乐坛巅峰时期的代表人物，被封为“香港摇滚之父”。他在音乐上的才华就连当时张国荣在世时，都对他非常佩服，并称他大哥。

夏韶声出生于1953年，虽然学历不高，但在音乐上非常有天赋，27岁出了自己的第一张唱片，出了很多脍炙人口的歌曲，但歌非常红人却不红。夏韶声的感情上也比较坎坷，有过四段婚姻，但都以离婚收场。

他的第一段婚姻是与一名外籍女子结婚，虽然两个人的语言不是很通，生活习惯也有很大的差异。但夏韶声还是选择了与其结婚，婚后还有了一个儿子。这段婚姻失败的原因并不是性格不合，而是因为夏韶声的移情别恋。

在和外籍女子在一起时，夏韶声爱上了女演员梁咏琳。梁咏琳当时并不算是TVB受捧的女演员，事业发展也比较平平，但和夏韶声在一起后，开始帮其打理事业，放弃了演员的工作。但好景不长，被夏韶声的老婆知道后，迫于舆论压力选择了分手。

夏韶声因为非常有才华，很吸引异性的喜欢。婚姻失败了后，他很快就与一富二代女孩结婚了。但因为对方太过于粘他，他觉得不自由，就选择了离婚。而他几乎属于净身出户，即使对方身价过亿，他也没有拿一分钱。

现在夏韶声已经还会偶偶玩玩音乐，去年年底在广州还举办了自己的专场演唱会。对于感情上，他并不在意，就像他说的只要他想，他不缺女友。现在他经常和孙子们在一起，教他们音乐，也算是老有所乐了。