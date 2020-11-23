新版《鹿鼎记》可以说是槽点多多，张一山的演技、女演员的颜值都被网友吐槽了。在韦小宝的几位老婆中，阿珂的颜值可以说是最高的了。娱乐圈多位女星曾演过大美人阿珂。下面我们来盘点一下演过阿珂的演员，看看谁才是史上最美的阿珂？

1、郭泱

85后美女郭泱在张一山版《鹿鼎记》中出演阿珂，但是她却被嘲是史上最丑阿珂。许多网友吐槽说郭泱演的阿珂没有古典美人的气质，跟金庸笔下的阿珂相距甚远。

2、李嘉欣

李嘉欣是公认的大美女，网上曾有“再美美不过李嘉欣”这样一句话，李嘉欣的美由此可见一斑。李嘉欣和周星驰合演过影版《鹿鼎记》，她在片中饰演阿珂。李嘉欣版阿珂楚楚动人，很多网友称赞她是最美阿珂。

3、梁小冰

梁小冰曾在陈小春版《鹿鼎记》中演阿珂，梁小冰演的阿珂备受好评，她演的阿珂堪称是最经典的阿珂了。很多网友都是梁小冰很适合演古装剧。梁小冰是天生丽质的美人，她曾在港姐选美中获得季军。

4、朱茵

朱茵演的紫霞仙子这个角色很是深入人心，其实她演的阿珂同样很美。朱茵和张卫健合演过古装剧《小宝与康熙》，她在剧中饰演阿珂。朱茵饰演的阿珂很是娇俏，让人惊艳。如今49岁的朱茵依旧很美。

5、贾青

贾青的颜值挺高的，长相清纯的她也很适合演古装剧。不过贾青在《鹿鼎记》中的造型不出彩，一些网友吐槽她演的阿珂带点土气，不够美艳。戏外34岁的贾青还未婚。

6、陈玉玫

陈玉玫演过朱七七等人物角色，她曾在李小飞版《鹿鼎记》中饰演阿珂。陈玉玫的眼睛很漂亮，她的脸型也很适合演古装剧。当年很多观众觉得她演的阿珂好看。

7、应采儿

陈小春演的韦小宝获赞是经典，而他老婆应采儿演的阿珂却曾被吐槽。应采儿曾在黄晓明版《鹿鼎记》中饰演阿珂。应采儿性格爽朗，很多网友觉得她演的阿珂太偏硬气了，不够柔媚。

8、商天娥