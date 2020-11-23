近日，配音演员乔诗语又上热搜了！这次是她发长文为此前的不当行为道歉。不久前网上流出一条乔诗语在舞台上痛哭的视频，视频里乔诗语在演的过程中突然情绪失控在舞台上聊起了网暴。

原因就是因为前段时间她在网上为肖战庆生，本来是一件很开心的事，但在她评论底下有不少恶意的留言，逼得她最后删除了这条庆生内容。今天我们就来聊一聊乔诗语配音的十大经典电视剧，看看你看过几部。

1、《一起来看流星雨》

这部剧播出后，让《一起来看流星雨》的各个主演都火了，而作为女主楚雨荨的配音演员，乔诗语也开始受到大家的关注。

2、《宫锁心玉》

2011年，乔诗语为《宫锁心玉》进行配音，配音的人物是女主洛晴川和花影，这也是乔诗语第一次同时在一部剧中尝试配两个角色。

3、《夏家三千金》

《夏家三千金》的热播，当时不少人以为是唐嫣原声出演，其实是乔诗语的功劳。她在剧中配的就是唐嫣饰演的夏天美，甜美可爱的嗓音深受大家喜爱。

4、《如意》

刘恺威和杨幂的定情之作非《如意》莫属了，杨幂饰演的丝若就是乔诗语配音的。声音和杨幂的几乎一模一样，感觉就是两个杨幂在对话的感觉。

5、《甄嬛传》

除了配偶像剧的人物外，乔诗语在宫廷剧《甄嬛传》中也有参与。虽然不是主要人物，但乔诗语一个人配了好几个配角，如夏冬春、剪秋等。

6、《追鱼传奇》

由赵丽颖主演的《追鱼传奇》当时播出虽然没引起太多讨论，但这部剧还算不错。乔诗语为赵丽颖饰演的鲤鱼精红绫配音。

7、《笑傲江湖》

乔诗语可以说是承包了娱乐圈的大半个女星，袁姗姗主演的古侠剧《笑傲江湖》，她为袁姗姗主演的角色配音。

8、《古剑奇谭》

《古剑奇谭》算是这几年内古偶剧中的代表作，她在剧中为女主角风晴雪配音。乔诗语的配音惟妙惟肖，让人代入感十足。

9、《太子妃升职记》

《太子妃升职记》曾经是大热的古装穿越网剧，乔诗语在剧中为张天爱主演的女主配音。放荡不羁却又可爱洒脱，契合度满满。

10、《三生三世十里桃花》