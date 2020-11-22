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走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

(2020-11-22 15:03:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今年走红的明星中，李雪琴算一个特例。她既没有貌美如花的颜值，也没有s型的身材曲线，但凭借着脱口而出的幽默感非常讨观众的喜欢。《奇葩说》和《脱口秀大会》两档节目让李雪琴的商业价值大增，她从一个网红变成了一名喜剧演员。但最近李雪琴因为一次直播让自己的口碑来了一次翻车，她甚至还被官方给点名批评了。

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

　　原来是双十一当天李雪琴接了某个平台的一场直播活动，当时官方给的数据是吸引了331万的网友围观，依照李雪琴的人气，这个数据其实也并不意外。但没想到很快有网友爆料和李雪琴互动的粉丝大部分都并不是真人，而是机器人，只能看这场直播的还不到11万人。

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

　　11万和331万这中间可差距太大了，李雪琴也因此背上了直播翻车、数据造假等标签。当时李雪琴及其团队并没有做出任何回应，但因为官媒的点名批评，又让这件事情重新翻了出来，昨天李雪琴发视频首度回应了此事。

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

　　表示自己其实并不知道这个数据造假一事，自己被请去当嘉宾，工作内容就是与网友互动，完全不参与直播的数据及运营部分。而平台那边也没有告诉她数据造假的真实情况，这条声明视频一出，不少人开始有点心疼李雪琴了，感觉她和她团队都被平台耍了。

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

　　随后李雪琴的工作室也发了一篇声明，表示已经在寻求解决方法，不知道造假一说，希望平台能够站出来一起解决。其实最近直播翻车被官方点名的还有李佳琦、汪涵等，刚刚走红，李雪琴就遇到了这样怼口碑和形象不利的事，难怪她这次第一时间发视频去道歉了。

　　走红不久的李雪琴，却因直播数据造假被指责，她到底冤不冤？

不过对于李雪琴的回复，也有不少网友觉得她在扮猪吃老虎，她的这种行为完全就是在撇开自己的关系。但作为参与者，她和团队怎么可能不知道，毕竟李雪琴在直播间确实带货了，而不是一个纯嘉宾身份，只要带货就没有办法完全与造假撇清。

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