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49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

(2020-11-22 12:03:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，李亚鹏的恋情疑似被曝光，一段关于李亚鹏与一位彝族姑娘手牵手甜蜜表白的视频被网友们传得沸沸扬扬，画面中两个人手牵着手，之后李亚鹏拿起话筒高调地表示：“其实她本意不是这样，因为我们俩本意是在一起。”两个人随后更是拥吻，看起来甜蜜。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

随后，网友扒出了该名女子，女孩名叫海哈金喜，曾获得世界旅游小姐大赛中国赛区总冠军，还和魏大勋是大学同学呢，年仅30岁的她和李亚鹏有19岁的年龄差。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

不过虽然有视频，但是凭此就说明李亚鹏有新恋情未免太过于确定，而从视频中两个人的亲密程度来看，两个人的关系也并不一般。不得不说李亚鹏的眼光和魅力确实不错，交往的对象大多都是女神级别的。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

说起李亚鹏，很多人都知道他和天后王菲的感情，两个人在2005年的时候结婚，到2013年离婚，期间经历了8年的婚姻，还有了一个女儿李嫣。虽然离婚了，但是两个人的关系并没有到撕破脸的地步，反而依旧保持了好友的关系。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

其实李亚鹏在去年的时候就被曝光出新恋情，不过对象是小16岁的歌唱家Susie，而现在又有新的恋情和新女友出现，不得不说李亚鹏换对象的频率还真有点快。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

而这次的新女友海哈金喜，细看也有几分像王菲，都是属于高冷气质的女神，不仅身材高挑而且十分苗条，不愧是超模出身。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

海哈金喜还是一名演员，曾经出演过《那年花开月正圆》、《胡杨的夏天》等影视作品，但是她的知名度并不高，不过她年轻貌美，和大19岁的李亚鹏站在一起也很是般配。更是网友曝光两个人已经见过家长了，不过李亚鹏身边的工作人员则表示：并不清楚艺人的私事，而李亚鹏本人也没有对此事给过回应。

49岁李亚鹏公开示爱小19岁彝族美女！揭秘海哈金喜的真实身份

不管怎么样，既然是处于单身状态，那就有追求自己幸福的权利，或许我们可以等李亚鹏自己公开这段恋情。但是，也有很多网友提前送祝福，希望他们“早生贵子”。

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