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黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

(2020-11-22 11:28:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

黄子韬真的是一个停不下来的艺人，非常会自己制造话题和热度。不少人对他的感情生活表示好奇，近日他在直播中突然谈起了自己的感情近况，并表示自己其实已经有一个暗恋的女孩了，只要对方答应，他可以立刻选择结婚。很快，网友就扒出了黄子韬说的女孩就是27岁的韩国美女明星IU（李知恩）。

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

在他直播当天，黄子韬在个人社交平台上发了一条动态，并配了一张IU的照片。结合直播的内容，不少人猜测黄子韬暗恋的女孩就是IU。除此之外，有网友发现，IU在社交平台上发布的每一条动态，黄子韬都有点赞，喜欢之情溢于言表了。

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

随后，黄子韬发文解释称：“我不是在追星！这是一种爱，你们不懂，有时候不要拆穿！”粉丝纷纷表示：“像极了我追星的样子。”今天一早，对于争议黄子韬再发文称：“早上好，我是黄子韬，我今天遇到了一些麻烦，上了两个热搜，微信转账600块，让那些人帮我继续加热，你懂我意思吗？我向你敬礼！Salut。”

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

黄子韬对韩国的女孩似乎更钟情，他之前被曝光的女友也是一位韩国网红级的美女。之前还曾被媒体拍到与黄子韬的母亲共同吃饭的画面，他女友名叫Kim，长相甜美气质出众，虽然被人调侃是网红脸，但颜值确实还比较出色，是黄子韬喜欢的那款。

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

Kim和黄子韬在一起时，不仅会经常进行跨国约会，还会去日本旅行，因为有不少同款，甚至还曝出了同居的传闻。不过这段绯闻被媒体拍到没多久后，两个人就没了联系。现在黄子韬又自曝喜欢上了韩国的女星IU，这比他和网红前女友的新闻要震惊多了。

黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？

毕竟IU在韩国属于一线的女歌手，和权志龙都传过绯闻，音乐上非常有才华，她的前男友虽然颜值不高，但属于很有才华的那一种。大概率看来，黄子韬并不是她喜欢的那种类型，她在韩国的影响力很大，也不会因为爱情来中国发展，所以黄子韬大概和IU多半没戏。

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