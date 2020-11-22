备受大家的关注《狼殿下》近日低调开播了，这部剧没有选择日更，而是一上来就选择了全集播放。不少人猜测这可能与肖战的事件有关，不敢太高调。虽然肖战作为该剧的流量担当之一，备注关注，但剧中的几位美女也让大家十分好奇。下面我们就来盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、李沁

李沁在剧中饰演女主马摘星，她的长相非常适合古装。加上李沁的演技在线，有不少人都冲着她去看的这部剧。

2、郭书瑶

郭书瑶在剧中和肖战也有感情戏，在剧中非常古灵精怪。颜值和之前相比几乎没有任何的变化，看起来还像一个少女。不少观众对于她的出演表示很意外，因为她已经很久没有在内地曝光了。

3、辛芷蕾

辛芷蕾在剧中饰演女二遥姬，和肖战的对手戏最多。但因为肖战的事情，他的戏份遭到了很大的删减，也影响了辛芷蕾的镜头，所有的对手戏基本都没有播出。

4、臧洪娜

臧洪娜是这几年比较出彩的女配角之一，在剧中饰演马摘星的助攻手马婧。虽然她在剧中的形象还是胖胖的，但观众看起来很舒服，非常讨人喜欢。

5、赵崔玮

赵崔玮这个名字对于很多人来说都很陌生，她在《狼殿下》中也有一定戏份的出演，饰演海蝶。整个人的气质非常甜美大方，算是上升期的女演员之一。

6、胡小庭

胡小庭算是一个老演员了，出演了不少如《倚天屠龙记》、《仲夏满天心》等热门剧。这次在《狼殿下》中饰演大夫人，演技出色，人物拿捏的准确，只不过看上去老了很多。

7、林澄

林澄虽然出道时间很短，但出演了不少电视剧。她在《狼殿下》中饰演敬楚楚，性格可爱泼辣，外表又非常优秀。

8、黄杨钿甜

黄杨钿甜虽然只有13岁，但出演了不少大制作的电视剧如《楚乔传》、《如懿传》等。她在《狼殿下》中饰演红儿，虽然年纪小，但演技很自然。