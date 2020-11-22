加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,720,233
  • 关注人气：209,282
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2020-11-22 09:51:38)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

备受大家的关注《狼殿下》近日低调开播了，这部剧没有选择日更，而是一上来就选择了全集播放。不少人猜测这可能与肖战的事件有关，不敢太高调。虽然肖战作为该剧的流量担当之一，备注关注，但剧中的几位美女也让大家十分好奇。下面我们就来盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　1、李沁

　　李沁在剧中饰演女主马摘星，她的长相非常适合古装。加上李沁的演技在线，有不少人都冲着她去看的这部剧。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　2、郭书瑶

　　郭书瑶在剧中和肖战也有感情戏，在剧中非常古灵精怪。颜值和之前相比几乎没有任何的变化，看起来还像一个少女。不少观众对于她的出演表示很意外，因为她已经很久没有在内地曝光了。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　3、辛芷蕾

　　辛芷蕾在剧中饰演女二遥姬，和肖战的对手戏最多。但因为肖战的事情，他的戏份遭到了很大的删减，也影响了辛芷蕾的镜头，所有的对手戏基本都没有播出。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　4、臧洪娜

　　臧洪娜是这几年比较出彩的女配角之一，在剧中饰演马摘星的助攻手马婧。虽然她在剧中的形象还是胖胖的，但观众看起来很舒服，非常讨人喜欢。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　5、赵崔玮

　　赵崔玮这个名字对于很多人来说都很陌生，她在《狼殿下》中也有一定戏份的出演，饰演海蝶。整个人的气质非常甜美大方，算是上升期的女演员之一。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　6、胡小庭

　　胡小庭算是一个老演员了，出演了不少如《倚天屠龙记》、《仲夏满天心》等热门剧。这次在《狼殿下》中饰演大夫人，演技出色，人物拿捏的准确，只不过看上去老了很多。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

　　7、林澄

　　林澄虽然出道时间很短，但出演了不少电视剧。她在《狼殿下》中饰演敬楚楚，性格可爱泼辣，外表又非常优秀。

　　盘点《狼殿下》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、黄杨钿甜

黄杨钿甜虽然只有13岁，但出演了不少大制作的电视剧如《楚乔传》、《如懿传》等。她在《狼殿下》中饰演红儿，虽然年纪小，但演技很自然。

我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉
    后一篇 >黄子韬暗恋的27岁韩国女星，曾与权志龙传绯闻，他们真的有戏吗？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有