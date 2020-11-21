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又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

(2020-11-21 14:36:51)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

据媒体报道，中国著名舞蹈表演艺术家陈爱莲11月21日零点59分因病去世，享年81岁。记者从陈爱莲女儿处了解到，陈爱莲一个月前发现患胃癌并已发生骨转移，于11月21日凌晨在家中去世。当时陈爱莲的母亲也是因为为胃癌去世，没想到陈爱莲也同样如此，知道这个消息后，很多网友纷纷表示悼念。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

说起陈爱莲，她可是我国古典舞的第一人，12岁的时候就和舞蹈结缘，她的代表作《春江花月夜》《蛇舞》《小刀舞》等至今留在观众的记忆，而她曾主演的《红旗》《白毛女》《文成公主》《红楼梦》等舞剧也是新中国舞蹈史上的经典之作，受到业内人士的好评。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

而说起陈爱莲的成就，那可真的是非常多了。1959陈爱莲因主演舞剧《鱼美人》一举成名，之后更是创造了很多个“第一"：开舞蹈专场，主持成立民营舞团。20年前变卖房产，拿出全部积蓄，购置大量教学设备，建起2万平米的校舍，开办了自己的舞蹈学校。她培养出了很多的舞蹈人才，其中就有大家所熟知的杨丽萍。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

这样的一位艺术家，将一生的时光贡献在舞蹈舞台上，而为了艺术，她对自己的身材要求也是十分严格，饮食上更是十分自律。她在自己77岁的那一年还出演过14岁的林黛玉，身材仍然凹凸有致，成为舞台上的闪亮点，更是受到了大家的好评。看她的身材和保养，一点也不像一位将近80岁的老太太，这也可以证明陈爱莲平时对自己的外形要求有多高。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

陈爱莲一生中有过两次婚姻，第一次婚姻的丈夫是杨宗光，当时他可是陈爱莲舞蹈学校的老师，因为有着共同的爱好，两个人恩爱有加，然而好景不长，两人才结婚6年，杨宗光就去世了。后来的一次机会，让陈爱莲认识了第二任丈夫魏道凝。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

虽然陈爱莲比魏道凝大4岁，但是结婚40多年了，两人的感情还是很好，陈爱莲叫丈夫魏道凝为凝凝，而魏道凝管陈爱莲叫小白兔，还生了两个女儿，而受陈爱莲的影响，两个女儿也对舞蹈十分感兴趣，目前也在从事舞蹈教育工作。

又一位81岁著名舞蹈家因病去世！曾经历两次婚姻，77岁还演林黛玉

直到今年9月，陈爱莲还亲自指导陈爱莲舞蹈学校的教学和演出。没想到这才短短几个月的时候就传来了噩耗，祝愿陈爱莲老师一路走好！

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