要说最近上线的翻拍剧还真多，但口碑似乎都不怎么好。新版《鹿鼎记》刚上线没几天，差评满天飞。翻拍自张爱玲小说《半生缘》的《情深缘起》也上线了，毫无意外也是遭遇了无数的吐槽声。

《情深缘起》这部剧原本剧名就叫做《半生缘》，可以说从选角、开拍就一直是争议声不断。不知道片方是不是一早就料到这部剧会遭遇原著粉丝的抵触所以给改了名字。《情深缘起》最大的槽点自然就是演员的年龄，54岁的刘嘉玲竟然挑战了顾曼璐这个角色。

虽然刘嘉玲保养的很好，但是在剧中非要梳着双马尾扮演少女角色实在是太勉强了。另外出演祝鸿才的郭晓东才48岁，这两人演情侣，看着实在是有些别扭。广大网友们就是不明白了，刘嘉玲在圈内名气很足，家底也十分丰厚，为什么一定要来演这样一部完全不符合自己的人设的电视剧呢？

不仅仅是刘嘉玲，剧中女主角的扮演者蒋欣也已经37岁了，她在剧中也不得不硬凹少女的人设。就算是蒋欣的演技再好，也难以让人接受。更重要的是蒋欣的形象与原著小说中柔弱的顾曼桢完全不一样。

大家都知道蒋欣是圈内骨架很大，有些微胖的女演员。与小说中那个柔弱的上海小女人完全不一样。