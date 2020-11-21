喜欢听张学友歌曲的观众一定对他的一首《相思风雨中》有印象，当时这首歌发出后，立刻红遍大江南北。和张学友合唱这首歌的汤宝如也因此走红，从一个新人立刻成为红人，当时还被评为宝丽金四大花旦之一。最近女星王馨平在网上晒了一张与汤宝如、周慧敏的合影照片，周慧敏一如既往的女神范十足，而年龄相仿的汤宝如就有点让人唏嘘了。

照片中汤宝如留着一头短发，整个人看起来也发福了不少，完全没有了昔日女神样。不过看起来心情还不错，三个人的合影也让不少人想起了曾经的美少女战士组合，不过这其中近况最让人觉得心酸的当属汤宝如了。

汤宝如出生于1971年，1990年因为参加歌唱大赛而入行，第一首作品就是和张学友合作的《相思风雨中》。成名之后，汤宝如又连续出了很多张专辑，并开始在舞台剧、电视剧领域发光发热，事业发展的很顺利，但她的感情生活却非常坎坷。

汤宝如在刚出道时，就曾经和一个香港圈内的音乐人相恋，汤宝如在这段感情上投入了很多，还在人气最高时退出了娱乐圈，但没想到却被男方背叛了。这段感情让汤宝如很受打击，甚至一度产生了一辈子单身的想法。直到遇到现在的男友才走出感情创伤，虽然男友给了她希望，但这段感情的结局在很多人看来并不完美。

汤宝如的男友是一名赛车手，比她小5岁，她非常爱男友，两个人没有领证的时候就果断为男方生下一个儿子，但儿子现在已经13岁了，两个人都还没有结婚。汤宝如还曾向男友求过婚，但被男方给拒绝了。虽然男方拒绝了求婚，但对汤宝如确实疼爱有加，会照顾她的生活起居，还和她一起抚养孩子，简直就像一对夫妻。

现在的汤宝如基本不出来活动之类的，主要精力在家庭上，为了保持好的身体状态，经常在网上晒自己健身的照片。虽然已经快50岁了，但她还在为减肥做努力。至今为止，虽然她的婚姻上没有一个圆满的结局，但她终究还是有人爱，也算是一种幸福吧。