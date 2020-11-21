90后现在已经成为各行各业的杰出人士，像《凤凰早班车》新闻栏目组的主播全荃就是一个90后，她更是凤凰卫视的90后新生代主播之一，喜欢看凤凰台新闻的观众或许都知道她。有人说，全荃上镜的样子，是古典而端庄的。这话说得确实很有道理，虽然她年纪不大，但是她在新闻上所展现出来的职业感，却让人觉得这个小姑娘对新闻这一行业是真的很喜欢。

1、小时候就是节目主持人，长大后进入港闻组实习

其实全荃是个标准的90后，她长相甜美，一双大眼睛笑起来特别有灵气，但是别看她年纪小，她在新闻事业上可是很有经验的。在她小时候，因为本身长相就比较精灵可爱，再加上她是一个地道的广州人，她在中小学时就担任广东卫视、广东南方电视台少儿频道儿童节目主持人，也正是因为这段成长经历，她萌生了对这个职业的兴趣，长大后报考了中国传媒大学播音系，并以高考总分第一名的成绩被录取。

后来，全荃进入香港中文大学进行攻读"中国研究"专业硕士学位，并且在毕业后进入港闻组实习，之后更是到北京记者站进行工作，开始了她记者生涯的篇章。

在北京记者站工作的时候，她经常去跟各种时政新闻，从一开始听到要到“领导人的外事接见”的时候所展现出来的激动，到后来面对各种采访现场，她都可以镇定自如地处理。

2、从“突发新 闻”中得 到锻炼，她多了一个新身份

作为记者，总是要碰到各种突发新闻，有时候在大半夜的时候就接到任务要去现场。而在全荃并不长的职业生涯里，她经历了两次“突发新闻”。第一件是“东方之星沉船事件”，她接到任务后就连忙从北京出发来到了现场。在这次任务中，她20个小时里没吃没喝没歇，终于顺利完成了这次任务。

第二次突发事件是“天津爆炸”，在这次的现场充满了未知的危险，但是全荃和同行的同事并没有因此而畏惧，带了一个小口罩到处跑，终于拍到了现场的一手消息。

在这两次“突发新闻”中，加上前辈张凌云和胡玲的教导和帮助，全荃进步很大。在调回香港工作后，除了日常的记者工作外，她还多了一个新身份--主播，做国际新闻的机会更是多了很多。

3、对新闻工作尽职，对生活热爱，她是名副其实的吃货

说起全荃对新闻的热爱，她自己也曾经说道：很难讲出一些原因......我认真思考了良久，从横向的时间节点来说，新闻可以帮助你了解这个世界，像是终极追问，了解你是谁，了解你身处的环境。从纵向的时间节点看，过去发生的都是历史，而新闻人的优势，就是可以近距离的见证历史性时刻。

在现实生活中，经常可以看到她在微博上分享自己的日常，还是一个名副其实的吃货呢。从她的微博里可以看到她对美食的喜爱，评论区里还可以看到网友们戏说她越来越丰腴。

做着自己喜欢的工作和事情，并在其中获取了成长经验，全荃无疑是快乐的，而在职业上她也是如此专业，很多观众在看过她后也赞叹：她长得太美了！希望全荃在她自己所喜欢的事业上可以做出更大的成就。



