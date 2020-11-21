加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,720,233
  • 关注人气：209,282
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

(2020-11-21 11:33:29)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

90后现在已经成为各行各业的杰出人士，像《凤凰早班车》新闻栏目组的主播全荃就是一个90后，她更是凤凰卫视的90后新生代主播之一，喜欢看凤凰台新闻的观众或许都知道她。有人说，全荃上镜的样子，是古典而端庄的。这话说得确实很有道理，虽然她年纪不大，但是她在新闻上所展现出来的职业感，却让人觉得这个小姑娘对新闻这一行业是真的很喜欢。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

1、小时候就是节目主持人，长大后进入港闻组实习

其实全荃是个标准的90后，她长相甜美，一双大眼睛笑起来特别有灵气，但是别看她年纪小，她在新闻事业上可是很有经验的。在她小时候，因为本身长相就比较精灵可爱，再加上她是一个地道的广州人，她在中小学时就担任广东卫视、广东南方电视台少儿频道儿童节目主持人，也正是因为这段成长经历，她萌生了对这个职业的兴趣，长大后报考了中国传媒大学播音系，并以高考总分第一名的成绩被录取。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

后来，全荃进入香港中文大学进行攻读"中国研究"专业硕士学位，并且在毕业后进入港闻组实习，之后更是到北京记者站进行工作，开始了她记者生涯的篇章。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

在北京记者站工作的时候，她经常去跟各种时政新闻，从一开始听到要到“领导人的外事接见”的时候所展现出来的激动，到后来面对各种采访现场，她都可以镇定自如地处理。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

2、从“突发新闻”中得到锻炼，她多了一个新身份

作为记者，总是要碰到各种突发新闻，有时候在大半夜的时候就接到任务要去现场。而在全荃并不长的职业生涯里，她经历了两次“突发新闻”。第一件是“东方之星沉船事件”，她接到任务后就连忙从北京出发来到了现场。在这次任务中，她20个小时里没吃没喝没歇，终于顺利完成了这次任务。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

第二次突发事件是“天津爆炸”，在这次的现场充满了未知的危险，但是全荃和同行的同事并没有因此而畏惧，带了一个小口罩到处跑，终于拍到了现场的一手消息。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

在这两次“突发新闻”中，加上前辈张凌云和胡玲的教导和帮助，全荃进步很大。在调回香港工作后，除了日常的记者工作外，她还多了一个新身份--主播，做国际新闻的机会更是多了很多。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

3、对新闻工作尽职，对生活热爱，她是名副其实的吃货

说起全荃对新闻的热爱，她自己也曾经说道：很难讲出一些原因......我认真思考了良久，从横向的时间节点来说，新闻可以帮助你了解这个世界，像是终极追问，了解你是谁，了解你身处的环境。从纵向的时间节点看，过去发生的都是历史，而新闻人的优势，就是可以近距离的见证历史性时刻。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

在现实生活中，经常可以看到她在微博上分享自己的日常，还是一个名副其实的吃货呢。从她的微博里可以看到她对美食的喜爱，评论区里还可以看到网友们戏说她越来越丰腴。

她是90后学霸主播，长相甜美工作尽职，现实生活中却是个吃货

做着自己喜欢的工作和事情，并在其中获取了成长经验，全荃无疑是快乐的，而在职业上她也是如此专业，很多观众在看过她后也赞叹：她长得太美了！希望全荃在她自己所喜欢的事业上可以做出更大的成就。


我的更多文章：
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有