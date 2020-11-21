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盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

(2020-11-21 10:56:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星是高收入群体，他们本身在赚取高额片酬的同时也会进行各种各样的投资来赚钱。所以娱乐圈有不少明星经过自己的努力身价已经超过10亿，这样高身价的明星都有谁呢？下面我们一起来盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

1周星驰

近几年周星驰真的是鲜少露面，一直比较低调的他竟然被爆有两百亿的身价。周星驰早年拍电影赚了不少钱，后来又不断的进行投资。这几年虽然不怎么拍戏了，但是靠着各项投资，他已经赚的盆满钵满。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

2赵薇

赵薇自从嫁给富商黄有龙之后便也开始在商界大展拳脚，不仅在金融圈小有名气，更是投资了不少的房产甚至是酒庄。身价早已经超10亿了。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

3黄晓明

黄晓明除了演戏以外，在外面的投资也非常多，据说他名下还有几十家公司，更是华谊兄弟这样大的影视公司的股东，身价自然是不菲。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

4杨幂

杨幂这几年凭借着自己的流量人气以及拼命三娘的工作态度可是片酬赚到手软，而杨幂也自己做老板培养出了迪丽热巴这样当红艺人。双管齐下，杨幂真是赚嗨了，身价超10亿一点问题都没有。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

5郭敬明

大家都知道郭敬明过着非常奢侈的生活，早年写书赚的版权费，还有后来做导演拍电影赚的钱足够支撑郭敬明奢侈的生活，这也足够说明他的身价不低。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

6吴京

当年的一部《战狼2》就让吴京大赚了一笔，后来又陆续投资了多部卖座的电影，票房分成就让他身价倍增，再加上平时拍戏的片酬、代言费用等等，吴京可以说是妥妥的亿万富豪。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

7周杰伦

周杰伦正当红的通过唱歌、拍电影、商务代言等赚了不少钱，后来还在商界投资了不少项目，使得他身价大涨，近几年周杰伦上上综艺，搞搞音乐也是很赚钱的。打拼多年的他身价早在10亿以上。

盘点娱乐圈身价超10亿的八大明星，看看谁最低调？

8成龙

成龙作为国际巨星，成名多年自然是赚了不少钱。他名下还有诸多的影视公司，参与电影的制作赚钱。更重要的是已经六十多岁的成龙大哥还在继续拍戏，继续赚钱。人家身价能不高吗？

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