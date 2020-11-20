说到关于电视剧的童年回忆，相信大家的脑海中都会浮现《西游记》、《还珠格格》等经典的国产剧，这些电视剧的剧情精彩无比，陪伴了很多人的寒暑假。不知道从什么时候开始，国产剧的拍摄开始盛行一种“翻拍风”。有的国产剧翻拍以前的经典影视剧，有的国产剧则会翻拍一些国外的影视剧。下面我们一起来盘点“翻拍”变“翻车”的八部电视剧，你看过几部？

1、张一山版《鹿鼎记》

《鹿鼎记》作为金庸先生经典的封笔之作，前后被多位男演员演绎过，气质感强的梁朝伟，跳脱欢快的张卫健，还有被很多人奉为经典的陈小春。虽然黄晓明版本的演绎并未超越前人，但是有了近来热播的张一山翻拍的版本的衬托，黄晓明的演绎也能称得上尚佳了！此次张一山版本的《鹿鼎记》热播之后评分不断下滑，就连张一山也间接在微博承认自己在剧中的演绎不是很好。

2、李晟版《还珠格格》

最为经典的一个版本还是赵薇饰演的小燕子这个版本，而后来由李晟饰演小燕子的翻拍剧《还珠格格》，则显得美则美矣，毫无灵魂！翻拍剧中的小燕子活泼之余显得有些做作，而本该端庄大气的紫薇却被演绎的有些小家子气。

3、陈妍希版《神雕侠侣》

《神雕侠侣》当中惊艳的角色很多，令人记忆深刻的是李若彤和刘亦菲相继饰演过的小龙女。相信经常刷剧的朋友们还记得陈妍希和陈晓合作过的《神雕侠侣》，除了改编略显雷的剧情之外，备受吐槽的就是陈妍希饰演的小龙女在剧中的小笼包造型，毫无仙气可言！

4、张纪中版《西游记》

提到《西游记》很多人想到的版本一定是六小龄童版的，当初没有各种特效的加持，但是带给观众的效果却显得格外的用心。相比起老版，2011年推出的张纪中版本的《西游记》，则是槽点满满！首先就是其中主演形象的塑造过于假，太不用心！虽然在特效方面比较加分，但是所选的演员呈现出来的动作和表情，却远远比不上老版！

5、沈月版《流星花园》

大S主演的《流星花园》一直是很多台剧迷心中的白月光，这就提到了近年来王鹤棣和沈月主演的版本。虽然玛丽苏的剧情近年来在内地并不受欢迎，但是有了大S版本《流星花园》光环加持，所以还是有较高关注度的。但是沈月版本槽点太多，沈月在出演这部剧的时候身材管理不佳，有一些哭戏场景也被网友批太丑！

6、霍建华版《笑傲江湖》

翻拍版本的《笑傲江湖》是由霍建华和袁姗姗主演，除了少了几丝江湖气概的霍建华备受吐槽之外，更让人失望的则是其中任盈盈的改编。虽然袁姗姗在颜值方面没有任何可以挑剔的，但是在剧情的方面硬生生将任盈盈演成了女二！

7、杨佑宁版《天龙八部》

《天龙八部》所有的版本还是最初黄日华饰演的乔峰这个首播版本更加深入人心，视觉和听觉的效果都极为震撼，而且演员将剧中的角色也刻画的入木三分。而2020版本的《天龙八部》其中的演员则选择了新生代演员，杨佑宁饰演乔峰，张天阳饰演虚竹，文咏珊饰演王语嫣，都是影视剧中的新面孔。虽然公开出来的海报和场景都十分精致，但是还是感觉少了几分豪迈潇洒的江湖气。

8、鞠婧祎版《新白娘子传奇》

老一版中饰演白素贞的演员赵雅芝，惊艳了好几代人！后来推出的鞠婧祎饰演白素贞的版本，却显得有些毁经典！剧中演员的造型自然是无可挑剔，确实是极美！但是在剧情的细节方面的改动却比较大，甚至还为文弱的许仙加持了一些技能！老版本中原本聪明智慧的白素贞，在鞠婧祎的演绎下，却有一丝天真无害，不谙世故的感觉。



