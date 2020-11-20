直播带货所引发的问题可以说是相当多的，而近日辛巴所售燕窝被王海检测为糖水事件也引发了全网的关注。11月14日，职业打假人王海通过其微博称：1、辛巴（所售）燕窝是风味饮料不是燕窝。2、辛巴（所售）的风味饮料属于不符合食品安全标准的食品，消费者可要求退一赔十。3、若进价4.2元，忽悠消费者说赔钱卖、贴钱卖，属于欺诈。

目前事件最近进展为辛巴官方已经进行了声明，并且表示已将产品送检，将向网友公布结果，对此，很多网友们议论纷纷，有些人觉得支持封杀辛巴，但是更多的网友则觉得这一次不是辛巴的“锅”。

面对这一事件，辛巴和徒弟时大漂亮在直播间展示了产品的检测报告并进行现场试验来证实产品没有问题。而据“茗挚燕窝”营养成分表显示，该产品蛋白质含量为零，这样的含量也不符合燕窝各等级质量规定中“燕窝中的蛋白质含量约在30%-50%之间”的标准。究竟结果怎么样，还是等辛巴公布检测结果再说吧！

而对于辛巴的粉丝，也开始了一系列的洗白操作。有些人说王海这一波操作是在黑辛巴，而燕窝有问题的话也会被下架，甚至还可以投诉退款；也有人觉得辛巴的燕窝卖得那么便宜，都赚不了多少钱，甚至还有网友觉得直播就是看品牌和自己的需求来下单，而且燕窝并不是辛巴生产的，所以他对燕窝是真是假也毫不知情。

也有网友觉得王海之前就被电视台曝光曾经以打假名义进行勒索，而且这次报告也只放出了一部分引导性的话煽动群众，所以王海的话并不可信。不过虽然说燕窝并不是辛巴生产的，但是他作为主播，在直播的时候应该做好功课，做到对网友负责任，卖出来的产品先不说优劣，但是至少也应该合格吧。从辛巴方面前期的强硬到现在说根据商家提供的信息推广，这前后的态度对比，明显是软了！