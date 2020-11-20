近日，媒体曝出周星驰遭前女友于文凤追讨七千万的投资佣金，而且这件事已经闹到了法庭上，随着事件的不断发酵，周星驰的名声以及风评一定会越来越差。

此消息传开后，不少网友纷纷表示，周星驰什么时候冒出来这么个女友？看来大家更多的是关注周星驰的感情生活。据悉，于文凤和周星驰已经交往了好多年，女方私下更是周星驰的投资理财顾问。

曾经周星驰更答应过于文凤，在投资过程中，除了会支付于文凤一些固定报酬，还会多给对方利润的百分之十作为佣金。这在某程度上也能够称之为周星驰爱女友的一种方式。

而这七千万，就是年中周星驰抵押的山顶豪宅的那部分佣金，据有关人士透露，当初买这块地皮的时候，也是于文凤帮周星驰牵的线，当时豪宅估值近八亿，所以这样算下来于文凤应该有八千万的佣金在手，可是除了一开始支付的一千万，还有七千万没有到手。

为此，于文凤也是不顾及当年两人的感情，直接将周星驰告上法庭，谁知庭上周星驰却表示：“这只是恋爱中的戏言，也可以当做是爱侣之间的情话，又怎么能当真呢？况且也没有正式签署合约，所以根本不具备任何的法律效力”。

此话一出，不少网友都纷纷表示这是周星驰渣男的一种表现，这一点倒是毋庸置疑。其实一直以来，周星驰把金钱看得很重，他在公开接受媒体采访时，也曾表示，这个世界没有比赚钱更重要的事。导演王晶也说过，周星驰拍电影其实就是为了赚钱。

即使是这样，却并不表示周星驰是个穷人，相反网上曾有爆料称他的身家至少也有100亿，这还是保守的估计。曾经和周星驰多次合作的演员黄一山说过，周星驰从九十年代的时候就开始买楼做投资，他名下的豪宅更是多不胜数，六月份曝出周星驰有经济危机，抵押十一亿豪宅的时候，黄一山就坦言大家根本不需要担心，因为瘦死的骆驼比马大，大家绝不要小看周星驰的经济能力。

周星驰抵押的豪宅据说是签署的对赌协议输了，所以自己要填补上那部分资金缺口。这次的对赌失败，其实也是意料中事，毕竟这两年周星驰的作品开始遭到越来越多的负评，口碑也是下滑不少，票房惨淡也是情理之中。

如今身家丰厚的周星驰又被曝出不愿意还清前女友的七千万佣金，想来更是惹来网民的一阵热议，除了是他作为渣男的一种直接体现，更彰显出其爱钱、贪钱的本性。看到这里，不知道大家是否对这位喜剧界的扛把子失望了呢？



