作为娱乐圈的明星们，一言一行都会被观众所注视，所以很多明星在公众场合都是按照自己的人设定位来。但也有不少明星因为种种原因做出过一些惊世骇俗的举动，今天我们就来看看有哪些明星上榜，你觉得谁最奇葩？

1、ELLa：直播生孩子

Ella从SHE单飞后，发展的还不错，基本都是以综艺为主。因为她在节目中很有梗，所以非常受欢迎。最近她更是把自己生孩子直播的视频放了出来，不少人看完后直呼害怕，她的这种举动也让不少人表示不理解。

2、杨超越：闻臭袜子

因为选秀节目走红的杨超越，这几年话题度还真没断过。大部分都是因为她的真性情，但她的一个奇葩举动也是让不少人对她刮目相看，在综艺节目里录制一天回到房间后，杨超越直接把脱掉的袜子放在嘴边闻了闻，这举动实在不雅。

3、杨紫：戳别人鼻孔

杨紫作为现在最具实力的小花之一，电视剧资源一部接着一部，但她的一个举动引发了不少热议。在多部电视剧里，她都插过合作的男演员的鼻孔。这其实并不是偶然的，而杨紫很早之前就有了这个奇葩的习惯。

4、古力娜扎：吃茶叶渣

谁能想到美女古力娜扎也有奇葩的怪癖，她在参加节目《你好生活》录制时，坦诚自己很喜欢吃茶渣。每次喝完茶，都会把里面的茶渣吃掉，这行为也够让人理解不了的。

5、汪峰：公交车上玩拉环

章子怡曾在个人社交平台上晒出老公汪峰在公交车上玩拉环的视频，视频里汪峰完全把公交车当成了健身的地方。不顾其他乘客的感受和安全问题，这事出来后，不少人觉得太有失公德心了。

6、王源：翻栏杆

王源作为新生代的流量男星之一，所到之处不是粉丝拥堵就是媒体记者跟踪，之前他和魏大勋吃完饭后，看到有记者在跟他，既为躲避狗仔和魏大勋翻栏杆。

7、郑元畅：吃卫生纸

郑元畅的行为就更奇葩了，他之前曾在接受媒体采访时表示自己有吃卫生纸的习惯。这个习惯已经陪伴他很久了，感觉这完全是个非常不好的癖好了。

8、薛之谦：裤腰里掏出油条