加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,720,233
  • 关注人气：209,282
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

(2020-11-20 09:16:19)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，知名“沪上足球领袖”，被誉为“亚洲第一后卫”的范志毅娇妻张梦瑾近照曝光，今年34岁长相甜美而且身材高挑的张梦瑾打扮得十分时髦，在照片中笑容灿烂，看起来心情很不错，想来也是因为丈夫确实对她很宠溺。而说起丈夫范志毅，想必很多人都知道他吧，他可是昔日亚洲足球先生。

　　范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

　　而说起张梦瑾和范志毅的这一段婚姻，一开始并不被他人所看好，原因主要是因为两个人的年龄实在是相差太大了，差了整整17岁，而且范志毅还结过两次婚。一个是有过两次失败婚姻的中年男人，一个是年轻貌美的女孩，怎么看都觉得不协调，但是从现在看来，两个过得十分幸福，让无数不看好他们的人纷纷觉得“打脸”。

　　范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

　　张梦瑾是上海芭蕾舞团的芭蕾舞演员，曾经出演多部芭蕾舞剧，因此她本身也是很有气质的人。说来也很奇妙，一开始的时候，她对足球可以说是一窍不通的，甚至连范志毅是谁都不知道，而两人相识是因为参加一场酒会。在酒会中，范志毅一眼就相中了长相清纯甜美的张梦瑾。虽然范志毅自己并不懂得芭蕾舞，但是他还是以小天鹅为话题，成功地结识了张梦瑾。在这之后，范志毅对张梦瑾展开了猛烈的爱情攻势，两个人熟悉了五年的时间，并最终于2016年在江苏湖州举行了一场声势浩大的婚礼。

　　范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

　　两人结婚后，张梦瑾为范志毅生下了一个女儿，而范志毅对张梦瑾也是宠爱不减。在520这个表白的节日里，看似不善表达的大老粗范志毅居然肉麻地向妻子高调示爱：张梦瑾，我能够给你的并不多，一个未来和一个我，感谢命运让我们相遇、让我们相爱，如果要问我这辈子最甜蜜的事情是什么，那就是与你在一起的时光。虽然中国足球让我很苦，但是有你，我范大将军就是甜的。这样的表白让很多网友表示很羡慕，两个人也成为中国足坛的一对模范夫妻。

　　范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

　　而范志毅和自己的前妻也有了一个女儿，女儿和张梦瑾才相差12岁，虽然一开始的时候大女儿范斯晶一开始的时候很排斥她，但是两个人的相处却慢慢变得和谐融洽，而张梦瑾和范志毅两个人的女儿也已经3岁了。当时小女儿出生的时候，大女儿还曾经发文说自己又当小姐姐了。

　　范志毅三婚妻子近照曝光，长相甜美身材高挑，与大17岁老公同框似父女

娱乐圈里有很多老夫少妻，虽然一开始的时候并不是很被外界看好，但是他们却用自己的幸福生活来向大家证明双方的恩爱。不得不说范志毅可以算是人生赢家了，不仅婚姻幸福，拥有一个貌美的妻子，还有了两个女儿，让我们祝福这一款足坛模范夫妻越来越好。

我的更多文章：
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？
    后一篇 >明星奇葩行为：ELLa直播生娃，杨超越闻臭袜子，最后一位太恶心
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有