近日，知名“沪上足球领袖”，被誉为“亚洲第一后卫”的范志毅娇妻张梦瑾近照曝光，今年34岁长相甜美而且身材高挑的张梦瑾打扮得十分时髦，在照片中笑容灿烂，看起来心情很不错，想来也是因为丈夫确实对她很宠溺。而说起丈夫范志毅，想必很多人都知道他吧，他可是昔日亚洲足球先生。

而说起张梦瑾和范志毅的这一段婚姻，一开始并不被他人所看好，原因主要是因为两个人的年龄实在是相差太大了，差了整整17岁，而且范志毅还结过两次婚。一个是有过两次失败婚姻的中年男人，一个是年轻貌美的女孩，怎么看都觉得不协调，但是从现在看来，两个过得十分幸福，让无数不看好他们的人纷纷觉得“打脸”。

张梦瑾是上海芭蕾舞团的芭蕾舞演员，曾经出演多部芭蕾舞剧，因此她本身也是很有气质的人。说来也很奇妙，一开始的时候，她对足球可以说是一窍不通的，甚至连范志毅是谁都不知道，而两人相识是因为参加一场酒会。在酒会中，范志毅一眼就相中了长相清纯甜美的张梦瑾。虽然范志毅自己并不懂得芭蕾舞，但是他还是以小天鹅为话题，成功地结识了张梦瑾。在这之后，范志毅对张梦瑾展开了猛烈的爱情攻势，两个人熟悉了五年的时间，并最终于2016年在江苏湖州举行了一场声势浩大的婚礼。

两人结婚后，张梦瑾为范志毅生下了一个女儿，而范志毅对张梦瑾也是宠爱不减。在520这个表白的节日里，看似不善表达的大老粗范志毅居然肉麻地向妻子高调示爱：张梦瑾，我能够给你的并不多，一个未来和一个我，感谢命运让我们相遇、让我们相爱，如果要问我这辈子最甜蜜的事情是什么，那就是与你在一起的时光。虽然中国足球让我很苦，但是有你，我范大将军就是甜的。这样的表白让很多网友表示很羡慕，两个人也成为中国足坛的一对模范夫妻。

而范志毅和自己的前妻也有了一个女儿，女儿和张梦瑾才相差12岁，虽然一开始的时候大女儿范斯晶一开始的时候很排斥她，但是两个人的相处却慢慢变得和谐融洽，而张梦瑾和范志毅两个人的女儿也已经3岁了。当时小女儿出生的时候，大女儿还曾经发文说自己又当小姐姐了。

娱乐圈里有很多老夫少妻，虽然一开始的时候并不是很被外界看好，但是他们却用自己的幸福生活来向大家证明双方的恩爱。不得不说范志毅可以算是人生赢家了，不仅婚姻幸福，拥有一个貌美的妻子，还有了两个女儿，让我们祝福这一款足坛模范夫妻越来越好。